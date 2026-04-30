韓媒曝新人王Diable將離隊轉戰NS　兩隊啟動交易射手互換

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCK 例行賽將進入第二輪賽程，戰況逐漸白熱化，而近期最受矚目的焦點，絕對是 BFX 主力射手 Diable 的去留消息。根據韓媒報導傳出 Diable 將離開隊伍前往 NS，而 NS 則將自家射手 Taeyoon 送往 BFX 完成陣容互換 ( 至截稿前兩隊尚未官宣 )。

▼韓媒報導 Diable 將前往 NS。（圖／翻攝自LoL Esports Photos）

現年 18 歲的 Diable 自 2022 年於 Liv Sandbox 青訓體系出道 ( BFX 前身 ) 被視為潛力新星，後續升上一軍後他以侵略性十足的兇悍打法迅速打出名號，甚至奪下新人王，今年初甚至幫助 BFX 奪下 LCK Cup 亞軍。不過經歷 First Stand 失利後，第二賽段 BFX 在聯賽內成績下滑，近期隊伍突然宣布將 Diable 下放二軍，理由為「多次違反隊伍內部規定，包含缺席主場日粉絲見面會」。

隨後 LCK 開始傳出 Diable 即將離隊的消息，根據稍早韓媒報導傳出，Diable 原本有可能加盟 DNS，但由於其未成年身份，轉會需額外同意程序，最終情勢出現變化由 NS 成功完成交易，兩隊達成射手互換，Diable 將前往 NS、Taeyoon 則是加入 BFX。( 仍等待官方公告 )