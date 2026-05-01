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在地化英文亂翻日本音樂遊戲　「強塞政治」玩家氣炸：根本惡搞

記者黃冠瑋／綜合報導

由Fuyuki Hayashi所開發的音樂節奏遊戲《暈暈電波症候群》，一上線後就獲得了無數玩家好評，講述患有精神疾病的宅女的節奏冒險。然而近期卻爆出海外在地化英文翻譯團隊，擅自亂翻大量台詞，加入各種政治、社會議題，這種偏離原本遊戲初衷行為，讓許多玩家感到強烈不滿，「根本純粹惡搞，不尊重創作」。

▼在地化英文亂翻日本音樂遊戲炎上。（圖／翻攝自《暈暈電波症候群》Steam）

▲▼在地化英文亂翻日本音樂遊戲炎上。（圖／翻攝自《暈暈電波症候群》Steam）

事情其實是，《暈暈電波症候群》這款遊戲採用電波形式，來形容脫離現實、擅自妄想的人，並以2010年代初期的網路文化為背景，所誕生的作品，因此作品內容多半圍繞一些宅文化。但此次外包翻譯團隊，所引爆玩家不滿原因，就包含像是日文的「住手」（やめろ），被改成重滿政治意味的「終結法西斯」（END FASCISM），是不是太突然了（急すぎじゃない）竟改成他們是吸毒嗎？，「新時代到來」（新時代キタ）改成「科技男有夠噁」（tech bros are So Gross）；還有「不需要」（いらない）改成「如果可以的話，我會切掉自己的子宮」（i'd cut my uterus out if i cld），如此誇張魔改行為，隨即便讓許多海外玩家感到不滿。

對此，面對排山倒海的反彈，開發者Fuyuki Hayashi發表聲明，將會找翻譯團隊再次修改，像被亂改的「如果可以的話，我會切掉自己的子宮」，將會改成接近原本含意的「反正我也不想要它們」。

至於Fuyuki Hayashi則沒有想要責怪翻譯團隊，在日文內容方面都是他親自構想撰寫，而一開始就和英文在地化團隊緊密合作，後續將會重新檢視所有遊戲內容，確保每部版本能忠實還原。另外，起初作者為何會同意這些翻譯團隊亂翻，有人認為或許是作者不了解英文圈，因此被這些翻譯團隊蒙在鼓裡，才造成了此次史詩級翻譯災難。

關鍵字：音樂遊戲暈暈電波症候群

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