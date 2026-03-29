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推六年越賣越貴PS5大漲價　Pro賣到快3萬元...Sony曝成本壓力大

記者楊智仁／綜合報導

遊戲產業近期再傳成本壓力升高消息，Sony 宣布將再次調漲 PlayStation 5（PS5）售價，這也是該主機在不到一年內的第二次價格上調，新價格將於 4 月 2 日正式生效。調整後 PS5 數位版自 2020 年上市以來，累計漲幅已達 200 美元，顯示主機價格走勢已不同於過去「隨時間下降」的市場慣例。

▼Sony 宣布再次調漲 PS5 售價。（圖／翻攝自Sony）▲▼PS5 Pro。（圖／翻攝自推特）

Sony 表示，此次調整主要受到「全球經濟環境壓力」影響，包括記憶體等關鍵零組件成本上升，迫使公司將部分成本轉嫁至消費者，以維持硬體利潤。市場研究機構 Circana 分析師 Mat Piscatella 指出，目前主機市場正面臨前所未見的情況，並對消費者購買能力表達擔憂。他認為，相關零組件價格與供應問題，可能持續影響市場至 2027 至 2030 年。

市場普遍認為，Microsoft 與任天堂未來也可能因相同原因調整主機售價，任天堂方面亦曾表示，若晶片供應問題持續，無法排除調整次世代主機價格的可能性，Ampere Analysis 分析師 Piers Harding-Rolls 指出，供應鏈衝擊與記憶體、儲存成本上升，使 Sony 面臨「不得不調整價格」的局面。由於主機硬體通常以低利潤銷售，當零組件價格無法下降時，廠商勢必尋求其他方式維持收益，此外，中東地區持續的衝突也被認為可能進一步推升供應鏈成本，加劇價格壓力。

另一方面《GTA 6》被視為 2026 年最具影響力的作品之一，預期將帶動主機銷售。然而，在主機價格持續上升的情況下，是否會影響其實際銷量仍有待觀察。目前最入門的選擇為約 400 美元的 Xbox Series S，而調整後的 PS5 數位版價格將達 600 美元 ( 約 19,000 台幣 )、標準版 650 美元，PS5 Pro 更高達 900 美元 ( 約 29,000 台幣 )，顯示玩家入手新主機的門檻明顯提高。

美國

● PS5 ：649.99 美元（原為 549.99 美元）
● PS5數位版：599.99 美元（原為 499.99 美元）
● PS5 Pro ：899.99 美元（原為 749.99 美元）
● PS Portal：249.99 美元（原為 199.99 美元）

日本

● PS5：97,980 日圓（原為 79,980 日圓）
● PS5數位版：89,980 日圓（原為 72,980 日圓）
● PS5 Pro：137,980 日圓（原為 119,980 日圓）
● PS Portal：39,980 日圓（原為 34,980 日圓）

台灣 ( 待公布，以下為原價 )

● PS5 ：17,580 元
● PS5數位版：14,580 元
● PS5 Pro ： 24,280 元
● PS Portal：原為 6,480 元

關鍵字：PS5

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