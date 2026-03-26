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遊戲會不會影響健康？牛津研究300萬小時數據顛覆傳統想像

記者楊智仁／綜合報導

在「遊戲會不會影響身心健康」這個長年爭論的議題上，科學界近期給出了一項具體研究，GDC Festival of Gaming 2026 上一場專題演講中，研究心理學者 Nick Ballou 公布了基於 300 萬小時遊戲數據的最新成果，重新審視遊戲與玩家幸福感之間的關係。

▼牛津研究揭遊戲會不會影響健康。（圖／資料照）▲▼遊戲。（圖／資料照）

Ballou 指出，過去社會普遍過度關注「遊戲時間」長短，將其視為類似「熱量」的負面指標，認為玩得越久影響越大。然而，牛津大學 針對約 3500 名玩家蒐集的實際遊玩紀錄顯示，總遊戲時數與幸福感之間幾乎沒有顯著關聯。即使每天遊玩 5 至 6 小時，仍有大量案例顯示玩家維持良好生活狀態與人際關係。

研究進一步提出關鍵觀點：評估遊戲影響應從「內容」而非「時間」出發，玩家選擇什麼類型的遊戲，以及在何種心理狀態下遊玩，才是影響心理健康的核心因素，換言之，遊戲更像「營養」而非單純的「熱量」。

值得注意的是，針對「用遊戲紓壓」的行為分析，研究並未發現玩家在壓力特別大的日子會顯著增加遊戲時間，反而在高度壓力下，遊戲時間甚至略有下降。這意味著，遊戲並非單純的逃避工具，而更接近日常維持心理健康的「固定養分」，透過規律遊玩建立心理韌性。

此外，關於「熬夜打遊戲」的影響，研究也提出不同於既有認知的結果，數據顯示，晚間 11 點後遊玩 1 小時，平均僅會讓睡眠時間減少約 15 分鐘，而自覺睡眠品質下降的機率僅增加約 5%。Ballou 認為，夜間遊戲未必如外界認為是「睡眠殺手」，只要未影響日常作息玩家無需過度焦慮。

研究同時觀察到不同年齡層的遊戲需求差異。18 至 25 歲族群即使遊玩單機遊戲，也能透過社群平台獲得強烈的社交連結；而 26 歲以上玩家則更傾向於透過多人遊戲進行直接互動。此外，約 40 歲族群常出現「重返復古遊戲」的現象，透過重溫年少時接觸的作品獲得深層的情感滿足。

關鍵字：遊戲

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