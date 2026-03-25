世代差距明顯！Switch登日青少年最愛品牌第二　全年齡跌至59名

記者楊智仁／綜合報導

日本最新「Brand Japan 2026」品牌調查顯示，任天堂 Switch 在青少年族群中擁有驚人影響力，人氣甚至超越迪士尼與寶可夢，成為日本年輕世代最受歡迎品牌之一，該調查也呈現了不同世代對於品牌的認知變化。

▼Switch登日青少年最愛品牌第二 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據日本經濟新聞社公布的「Brand Japan 2026」調查結果，Nintendo Switch 在 20 歲以下族群中排名第 2，僅次於 YouTube，值得注意的是，在青少年榜單中 Switch 品牌排名甚至高於任天堂本身（第 3 名），顯示主機品牌對年輕族群的吸引力極高，其他進入前 10 名的知名品牌還包括「寶可夢（第 7 名）、Amazon（第 9 名）、Disney（第 10 名）」

然而，當調查範圍擴大至所有年齡層後，排名出現明顯變化。整體榜單由 三得利 Suntory 奪下第 1 名，而 Switch 則從第 2 名大幅滑落至第 59 名，相比之下，任天堂品牌從第 3 名下降至第 12 名，跌幅相對較小，顯示品牌本身在整體市場仍具穩定影響力。同樣出現明顯落差的還有寶可夢，青少年中排名第 7 但在全體榜單中跌至第 201名，顯示該 IP 目前仍以年輕玩家為主要受眾。

此外，Sony 在全體排名中位居第 10，但在青少年族群僅排第 40 名，也反映不同世代的品牌偏好差異，報告指出，世代差異在品牌選擇上相當明顯。年長族群偏好汽車與電子製造商，而年輕族群則更傾向數位平台、娛樂與平價生活品牌，並逐漸遠離汽車與酒精相關品牌。