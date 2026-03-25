ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《赤血沙漠》玩家驚現「閃光」隱藏用法　反射烹肉成各地皆廚房

記者黃冠瑋／綜合報導

《黑色沙漠》衍生作《赤血沙漠》自上市之後，就因為遊戲超高的探索自由度和深度，讓不少玩家花許多時間在適應這款遊戲，也因此衍生出許多玩家奇想妙招。對此，近期就有玩家發現遊戲初期基礎技能「致盲閃光」，經過光線反射後，竟能將生肉直接烤熟，甚至可以用來當作點燃炸藥的引火，消息再度引發熱議。

▼《赤血沙漠》玩家用閃光技能烤肉。（圖／翻攝自Reddit／SanC43）

▲▼《赤血沙漠》遭玩家抓用AI。（圖／翻攝自Reddit／SanC43）

關於這項「致盲閃光」基礎技能，是玩家在進入Pywell地區後的1至2小時後即可取得的早期技能，在按下燈籠和普通攻擊鍵（PlayStation5平台為 L1+R1；Xbox Series X|S 平台為LB+RB）即可使武器的鋼材表面反射光線。原預設這樣做可以觸發多種效果，包括揭示世界中的重要地點，像是快速旅行點、收集品和用於解鎖技能的深淵神器、在戰鬥中致盲敵人以及照亮敵人的弱點，不過，或許這項技能遠超官方原本設想。

一位名為Jec1027的Reddit玩家發現，可以用這個技能即時烹飪肉類。同時也有位kakanuikid玩家發現，當靠近爆炸桶，可以用這項「致盲閃光」點燃這些炸藥桶，幫助清除敵人，而這個技能在擊暈Boss後使用效果更極為顯著。這也顯示出《赤血沙漠》雖說探索玩法被玩家詬病太過複雜，但也驗證了拋開傳統 RPG 的思維，大膽去嘗試或許效果反而比按部就班來的更加有趣。

另外，《赤血沙漠》深陷AI植入風波，讓這款遊戲目前評價呈現褒貶不一，藉此官方也有說明AI植入是「未經替換便誤植入正式版本」，因此目前正進行全面審查，以確認並那些需要替換的資源。

You can cook meat with the blinding flash ability
by u/Jec1027 in CrimsonDesert

關鍵字：赤血沙漠黑色沙漠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Jasper玩行李箱慘摔！　應采兒才剛講：別耍笨

推薦閱讀

《赤血沙漠》玩家驚現「閃光」隱藏用法　反射烹肉成各地皆廚房

《葬送的芙莉蓮》合作環球影城！使用魔法沉浸式體驗人生旅程

營運10年《闇影詩章》即將關服！最後3個月盼玩家盡情享受

《鏈鋸人》連載8年正式完結！沒第三部...結局引讀者不滿

Epic Games大裁員千人！《要塞英雄》熱度下滑...CEO認財務困境

NVIDIA新技術玩家反彈　黃仁勳：我也討厭AI垃圾...但它不一樣

世代差距明顯！Switch登日青少年最愛品牌第二　全年齡跌至59名

《寶可夢Pokopia》神人打造「計算機」　龐大占地只算加減網驚嘆

《航海王》動畫重製原因曝光：舊版節奏太慢...怕新世代看不下去

玩太多RPG恐患上通關後憂鬱？　瑞斯研究稱「玩家易陷情感漩渦」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

官方釋測試職缺...網猜是《GTA 6》

Switch 2傳減產任天堂股價重挫

《鏈鋸人》連載8年正式完結

《航海王》動畫重製原因曝光

Switch登日青少年最愛品牌第二

《寶可夢Pokopia》神人造計算機

36歲機師收《寶可夢卡》價值破6000萬

黃仁勳護航自家新技術：我也討厭AI垃圾

《超級瑪利歐銀河》碧姬配音喊累

《葬送的芙莉蓮》合作環球影城

最新新聞

《赤血沙漠》玩家現閃光隱藏用法

《葬送的芙莉蓮》合作環球影城

營運10年《闇影詩章》即將關服

《鏈鋸人》連載8年正式完結

Epic Games大裁員千人

黃仁勳護航自家新技術：我也討厭AI垃圾

Switch登日青少年最愛品牌第二

《寶可夢Pokopia》神人造計算機

《航海王》動畫重製原因曝光

玩太多RPG恐患上通關後憂鬱？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366