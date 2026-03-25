《赤血沙漠》玩家驚現「閃光」隱藏用法　反射烹肉成各地皆廚房

記者黃冠瑋／綜合報導

《黑色沙漠》衍生作《赤血沙漠》自上市之後，就因為遊戲超高的探索自由度和深度，讓不少玩家花許多時間在適應這款遊戲，也因此衍生出許多玩家奇想妙招。對此，近期就有玩家發現遊戲初期基礎技能「致盲閃光」，經過光線反射後，竟能將生肉直接烤熟，甚至可以用來當作點燃炸藥的引火，消息再度引發熱議。

▼《赤血沙漠》玩家用閃光技能烤肉。（圖／翻攝自Reddit／SanC43）

關於這項「致盲閃光」基礎技能，是玩家在進入Pywell地區後的1至2小時後即可取得的早期技能，在按下燈籠和普通攻擊鍵（PlayStation5平台為 L1+R1；Xbox Series X|S 平台為LB+RB）即可使武器的鋼材表面反射光線。原預設這樣做可以觸發多種效果，包括揭示世界中的重要地點，像是快速旅行點、收集品和用於解鎖技能的深淵神器、在戰鬥中致盲敵人以及照亮敵人的弱點，不過，或許這項技能遠超官方原本設想。

一位名為Jec1027的Reddit玩家發現，可以用這個技能即時烹飪肉類。同時也有位kakanuikid玩家發現，當靠近爆炸桶，可以用這項「致盲閃光」點燃這些炸藥桶，幫助清除敵人，而這個技能在擊暈Boss後使用效果更極為顯著。這也顯示出《赤血沙漠》雖說探索玩法被玩家詬病太過複雜，但也驗證了拋開傳統 RPG 的思維，大膽去嘗試或許效果反而比按部就班來的更加有趣。

另外，《赤血沙漠》深陷AI植入風波，讓這款遊戲目前評價呈現褒貶不一，藉此官方也有說明AI植入是「未經替換便誤植入正式版本」，因此目前正進行全面審查，以確認並那些需要替換的資源。