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《刺客教條》歷史考究被當教材　巴西教師用PS5探討「工業革命」

記者黃冠瑋／綜合報導

對於教育界而言，或許遊戲已不再像以前一樣被過度排斥，像是先前《俠盜獵車手》系列就因高度還原美國歷史被當教材、《寶可夢》熱愛成日小學鼓勵學習契機。如今一名來自巴西教師，看中《刺客教條》細膩的歷史考究，在課堂上使用PS5遊玩《刺客教條：梟雄》，並向學生解釋工業革命時期的倫敦樣貌。

▼《刺客教條》歷史考究被當教材。（圖／翻攝自X／@assassinscreed）

▲▼《刺客教條》歷史考究被當教材。（圖／翻攝自X／@assassinscreed）

根據外媒報導，《刺客教條》的核心魅力之一就在於玩家有機會探索基於真實歷史地點的龐大開放世界，其中最典型例子就莫過於《刺客教條：大革命》中巴黎聖母院，在2019年時期曾因高度還原，成功拯救了因祝融肆虐，需要重新還原法國巴黎聖母院的維修工作。而在後續《刺客教條：起源》問世時，官方也為了讓玩家能更了解歷史，在遊戲中加入了用於教育目的的「發現之旅」功能，玩家不需要冒險戰鬥便能了解古代歷史。

對此，Ubisoft資深美術總監Thierry Dansereau也相當同意此觀點，「對許多人來說，這是一種重溫已逝之地、重現人生重要時刻的方式。我認為電子遊戲現在能夠做到這一點，讓玩家以自己的方式、按照自己的節奏去體驗。我認為這就是這個系列如此偉大的原因，基於歷史知識，成一種絕佳的學習方式」。這也是《刺客教條》在眾多遊戲中能脫穎而出的關鍵原因之一。

如今巴西教師在課堂上使用PS5遊玩《刺客教條：梟雄》，也是看中這一點，搭配遊戲探索經歷，讓學生更能深刻感受到當時工業革命的氛圍。同時隨著越來越多遊戲以教育方式深入校園，也替教育界開創新的一種教導方式。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

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