《超級瑪利歐銀河》碧姬配音喊累　亂叫「害她狂吐」咬牙錄完

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂全新動畫電影《超級瑪利歐銀河》自從宣布將在2026年4月先後於各地上映後，就讓不少粉絲開始期待電影劇情。隨著上映日期逐漸逼近，近日替碧姬公主配音的精靈系女星Anya Taylor-Joy就透露，當初配這個角色時，沒意識到必須不停地喊叫，因此第一次配音就吐了，當下相當難受但她只好咬牙錄完。

▼《超級瑪利歐銀河》電影碧姬配音太累害演員吐了。（圖／翻攝自YouTube／Illumination）



根據外媒報導，隨著《超級瑪利歐銀河》電影即將在4月1日後於全球各地上映，近日美國知名脫口秀《Seth Meyers深夜秀》邀請了在電影中為碧姬公主配音的精靈系女星Anya Taylor-Joy淺談飾演經歷，其中Anya Taylor-Joy就提到，起初為這個角色配音時與她預想的截然不同，雖說非常好玩，但她則坦言，「第一次錄音的時候，完全沒意識到會這麼累，因為飾演這角色時得一直不停地喊叫，仔細回想我當時就都吐了，但我必須得錄完，因此害我喝了好多水」。

後續她還提到，後面工作必須完全按照劇本要求，把碧姬的所有喊叫、哼哼和喘息都表演出來，這種感覺讓她感到非常奇特，現在回想「天哪，我希望沒人看到這些，因為錄音團隊真的會拍下來當作花絮」。另外，外界預測《超級瑪利歐銀河》電影在北美首周末票房可能將達到1.6億美元（約新台幣51億元）。另外，有鑑於第一部電影於2023年上映，當時首周末五天票房就突破至2.046億美元（約新台幣65億元），而此次《超級瑪利歐銀河》將在4月1日於美國、台灣同步上映，憑藉著此熱度想必票房有望在更上一層樓。