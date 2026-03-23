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《赤血沙漠》遭玩家抓用AI　畫作「半人半馬」...官方道歉了

記者楊智仁／綜合報導

由 Pearl Abyss 推出的開放世界動作遊戲《赤血沙漠》甫於上市初期便引發爭議，雖然吸引約 200 萬玩家湧入遊戲世界，但除了評價分歧外，近期更因疑似使用生成式 AI 製作美術素材，引發玩家與業界關注。

▼《赤血沙漠》遭玩家抓用AI。（圖／翻攝自Reddit）▲▼赤血沙漠。（圖／翻攝自Reddit）

社群平台上陸續出現玩家指出，遊戲內部分畫作與裝飾物存在不合理細節，其中一幅描繪雙劍士的畫作，被認為人物比例與角度異常，而另一幅描繪人物與馬匹的畫作，更因馬腿結構混亂、肢體排列不合理，被視為最具「生成式 AI 特徵」的證據之一。隨著更多案例被整理出來，相關質疑迅速擴散，也讓《赤血沙漠》捲入是否使用 AI 素材的爭議之中。

對於外界質疑，Pearl Abyss正式發表聲明回應，證實在開發過程中，確實曾使用生成式AI工具製作部分 2D 視覺素材，用於早期風格與氛圍測試，官方表示，這些素材原本僅用於開發初期的實驗性用途，並計畫在正式上線前由美術與開發團隊完成替換，以符合最終品質標準與創作方向。

然而，經社群回報後確認，部分AI生成素材「未經替換便誤植入正式版本」，官方坦承這不符合內部標準，並對此負起全部責任，除了素材誤用外，官方也承認未在平台頁面揭露AI使用情況，坦言在透明度上存在疏失，並為此公開道歉。聲明中指出，即便 AI 主要用於早期開發階段，且原定會在發售前移除相關素材，但這並不能成為未公開說明的理由。目前已展開全面資產檢查，並著手替換所有受影響內容，相關修正將透過後續更新補丁推出。

Collection of AI paintings
by u/TheJuicer305 in CrimsonDesert

關鍵字：赤血沙漠

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