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前員工爆《赤血沙漠》內部混亂...高層權力鬥爭、開發一直重來

記者楊智仁／綜合報導

Pearl Abyss 打磨 7 年新作《赤血沙漠》正式上市，在 metacritic 媒體評分拿下 78 分，Steam評價則為「褒貶不一」，引發玩家與社群廣泛討論，近期網路更流出疑似內部開發人員的爆料，進一步揭露遊戲開發過程中的問題。

▼前員工爆《赤血沙漠》內部混亂。（圖／翻攝自Steam）▲▼赤血沙漠。（圖／翻攝自sTEAM）

根據外媒報導，一名自稱已離開 Pearl Abyss、轉投 Nexon 的前員工表示，《赤血沙漠》最初並非現今樣貌，劇情甚至直到發售前才定案，導致遊戲標題與內容缺乏關聯性。該爆料指出，遊戲原本以一名遭篡位的年輕國王為主軸，但在內部權力鬥爭中，原導演離職，新任管理層上任後大幅推翻既有設計方向，導致開發過程反覆重來。

另一名自稱仍在職的開發者則指出，管理層傾向直接採用其他熱門作品的元素，卻未深入理解其設計邏輯，只因「看起來很酷」就加入遊戲。例如在《薩爾達傳說 王國之淚》推出後，團隊便倉促加入類似「空島」的設計，但整體缺乏合理性與整合性，這種拼湊式開發，也被認為導致操作系統混亂與整體體驗失衡。

爆料者更直言，公司內部文化不鼓勵質疑決策，反而傾向自我肯定，長期累積下來，使問題無法被及時修正，最終導致成品品質不穩。對於目前「褒貶不一」的玩家評價，該名在職開發者形容為「苦樂參半」，並表示玩家指出的缺點，正是內部過去反覆討論、卻未被採納的問題。當然相關爆料來自匿名平台，其真實性仍有待驗證，目前也尚未獲得 Pearl Abyss官方回應。

關鍵字：赤血沙漠

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