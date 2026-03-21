《上古卷軸6》沉寂多年遭狂追問　Bethesda高層苦笑：當從未有過

記者黃冠瑋／綜合報導

奇幻RPG《上古卷軸6》於2018年公開正在製作後，就受到許多玩家關注，雖說製作期間官方有舉辦慈善NPC設計拍賣會，但距離公開已經過去8年，至今仍沒有任何消息，因此也遭到多年許多玩家追問。對此，Bethesda負責人Todd Howard就出面坦言，已經對外界不斷追問感到疲憊，並笑稱「乾脆當作遊戲從未有過」。

▼《上古卷軸6》沉寂多年遭狂追問。（圖／翻攝自X／@BethesdaStudios）



關於Todd Howard這段發言，其實是來自一場與《上古卷軸6》無關的訪談，起初原是Bethesda為了詳細介紹在4月所推出《星空》擴充包以及確認將這款遊戲移植至PS5，因此接受了外媒專訪。其中在問到《星空》未來更新與開發方向，Todd Howard卻不經意提到自己對於「何時公開新作開發計畫」變得更加謹慎，在取得開發與玩家兩者上很難抓到平衡，一方面需要給玩家知道團隊需要開發製作時間，但另一方面又不希望因為過早公開讓玩家長時間等待。

這段描述也讓人不難聯想到，指的就是《上古卷軸6》，畢竟距離遊戲公開製作已超過8年時間，並且在上一部《上古卷軸V：無界天際》與《上古卷軸6》資訊公布間隔時間過短，因此這衍生出他說提到「不希望讓玩家等待過久」。基於這項原因，也讓他只要在公共場合時，就會一直被瘋狂追問關於遊戲任何情報，因而讓他感到疲憊，並笑稱「乾脆當作遊戲從未有過」。

這看似認真回應，也顯示出玩家對於《上古卷軸6》期待，不過或許也不用太擔心，畢竟Todd Howard先前就曾表示遊戲已處於可遊玩階段，並且Todd Howard有說他更喜歡直接宣布後就快速發售的方式，因此外界普遍預測將會在2027年驚喜上市，想必在今年年底很快就會有這款遊戲消息。