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白宮拿遊戲宣傳戰爭遭轟　配音員怒喊「噁心」...教宗也看不下去

記者楊智仁／綜合報導

隨著伊朗戰事持續升溫，教宗良十四世 Pope Leo 近日公開呼籲媒體，報導戰爭時應呈現「真實面貌」，並以受害者的視角講述故事，避免將戰爭內容娛樂化甚至變成「像電玩一樣的呈現方式」，此番言論也被外界視為對近期美國政府相關宣傳手法的間接批評。

▼白宮拿遊戲宣傳戰爭遭轟、教宗也批評。（圖／翻攝自Call of Duty）▲▼美國宣傳。（圖／翻攝自Call of Duty）

根據報導，教宗於 3 月 16 日在與義大利電視節目 TG2 記者會面時發表上述看法，強調在戰爭這樣的極端情境下，資訊傳播更應避免淪為宣傳工具。他指出，當前局勢中「資訊必須防範淪為宣傳的風險」，並再次呼籲相關衝突應立即停火，直言軍事行動已造成「駭人聽聞的暴力」。

另一方面，美國方面宣傳內容則引發高度爭議，白宮在總統川普任內，曾發布多支與伊朗戰事相關的影片，其中一支將真實戰場畫面與知名射擊遊戲《Call of Duty》擊殺特效混剪，引發外界強烈反彈，該影片隨後已被下架。另有影片則引用《最後一戰》中角色士官長的經典台詞「Finish the fight（完成戰鬥）」，對此該角色配音員 Steve Downes 公開要求移除其聲音，並批評該影片為「令人作嘔且幼稚的戰爭宣傳」。

伊朗戰事自 2 月 28 日爆發大規模攻擊以來已造成嚴重傷亡，僅伊朗境內死亡人數已超過 1,200 人，其中包含多名兒童，戰況持續引發國際關注，此外，這類將嚴肅議題娛樂化的宣傳手法並非首次出現。2025 年美國國土安全部曾發布搭配《寶可夢》主題曲的逮捕行動畫面，也曾以《最後一戰》元素製作招募影片，甚至出現將政治人物製作成遊戲角色的 AI 圖像，對此寶可夢公司已表態未授權相關使用。

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