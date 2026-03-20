測試員笑憶曾搞炸《異塵餘生4》　一天4次核彈亂轟害全公司收信

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著《異塵餘生4》即將登入到Switch2平台，遊戲也再度引起討論。同時，也引起當年測試過《異塵餘生4》的測試員Colin McInerney難忘經歷，他曾因瘋狂舉動，導致當日連續觸發多起嚴重當機問題，甚至影響到整間公司人員收到郵件通知，表示「有人在一個早上就發現了四個當機點」。

▼測試員笑憶曾搞炸《異塵餘生4》。（圖／翻攝自《異塵餘生4》Steam）

曾是Bethesda遊戲測試員，目前任職於《Am I Your Beast》開發團隊 Strange Scaffold的Colin McInerney，在大學期間曾因為在Bethesda工作，而有了短暫接觸到《異塵餘生4》經歷，當時的他曾想積極嘗試從發行端轉向製作端，累積更多開發相關經驗。

其中就回顧當時和Bethesda的開發人員一起工作時，便直接向他們學習各種東西，並參與了一些更奇怪的項目」， 有一次，他就突發奇想，想測試一下游戲內存的冷熱情況，因為當時公司用的是Xbox One。由於Xbox One只有8GB內存，如果超過這個限制，遊戲就會面臨崩潰。所以他打開了內存讀取界面，「心想，該怎麼才能讓它崩潰，於是想到了一個其他人從都沒想過的點子，並且不是測試遊戲內存洩漏的一般方法」。

就是如此他便打開了《異塵餘生4》控制台，為自己的角色增加「10億經驗值」，讓等級一口氣飆到247等，並取得一把獨特核彈發射器進行改造，讓它能一次發射十枚飛彈，隨後開始在地圖上狂轟亂炸，沒想到一天之內竟搞炸遊戲4次。此外，讓他驚訝的是，此舉測試結果甚至讓整個 ZeniMax Media 員工都收到通知信，表示「有人在一個早上就發現了四個當機點」，就連Bethesda聯合創辦人Robert Altman也無依倖免。而這段難忘經歷，也讓他對目前AI 技術在遊戲產業發展並不排斥，畢竟他認為AI不會愚蠢到像他一樣做出這樣舉動。