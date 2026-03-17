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一根奇多賣破280萬台幣！「噴火龍造型」零食獲世界紀錄認證

記者楊智仁／綜合報導

看似普通的一根零食卻可能成為價值驚人的收藏品，先前一名狂熱寶可夢粉絲，就因為一根外型酷似寶可夢角色的奇多，創下金氏世界紀錄，甚至以近 9 萬美元的天價成交，引發網路熱議。這類結合「偶然外型」與流行文化的收藏品，近年在拍賣市場上屢創高價，也讓不少人重新關注日常物品背後的潛在價值。

▼Cheetozard獲得世界紀錄認證。（圖／翻攝自Goldin推特）▲▼世界紀錄認證。（圖／翻攝自推特）

這根鮮紅色的辣味奇多「Cheetozard」最早於 2024 年在網路爆紅，全長約 8 公分，外型神似寶可夢中的噴火龍，不僅清楚呈現出噴火龍的翅膀與尾巴輪廓，拍賣時更被固定在特製寶可夢卡片上，並裝入透明展示盒中保存，去年 3 月在 Goldin Auctions 以高達 87,840 美元（約新台幣 280 萬元）售出，買家身分則未公開，日前金氏世界紀錄也正式認證，這跟奇多就是「史上最貴零食」。

拍賣公司表示，這類獨一無二的收藏品正是市場魅力所在，這件拍品特別之處在於同時結合了寶可夢與奇多兩大粉絲文化，成為跨界收藏的象徵。事實上，這並非該拍賣公司近期唯一的高價寶可夢相關交易。稍早，他們才以超過 1600 萬美元的價格拍出一張曾由網紅 Logan Paul 持有的皮卡丘卡片，刷新寶可夢卡牌拍賣紀錄。

關鍵字：寶可夢

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