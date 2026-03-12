ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

一年出9000本書？韓國「AI一人公司」暴增　鑽法律漏洞狂領補貼

記者楊智仁／綜合報導

長久以來，韓國社會普遍認為書籍是最可靠的資訊來源之一，相較於社群媒體的即時性，書籍雖然出版速度較慢，但通常經過更嚴謹的編輯與審核流程，因此具有更高的可信度。然而，隨著生成式AI快速發展，韓國出版市場正面臨新的挑戰，越來越多由AI生成的書籍正在悄悄進入書店與電子書平台。

▼AI生成書籍悄悄進入書店。（示意圖／免費圖庫）▲▼一人AI公司激增。（示意圖／免費圖庫）

根據外媒報導，目前這一現象已逐漸出現在實體書店與圖書館，部分書籍乍看之下目錄與內容架構合理，但實際翻閱後卻出現語句生硬、邏輯混亂，甚至與內容不相符的AI生成圖片。在網路書店上，情況更為明顯。許多書籍封面使用相似的AI生成圖片與自動生成標題，一些規模較小、不知名的出版社甚至能在一個月內推出超過100本新書。

韓國出版產業振興院的數據也顯示，韓國「一人出版社」數量從2019年的5580家增加到2023年的6800家。對這類小型出版業者而言，AI讓他們能以極低成本大量生產書籍，在這波爭議中心的是成立於2022年的出版社 Luminary Books。該公司由工程師創立，2025年一年內便出版約 9000本書籍，內容涵蓋經濟、人文、時尚與飲食等領域。

如此驚人的出版速度引發出版業界與公眾批評，認為該公司大量使用AI生成內容，僅有極少人為參與編輯破壞出版倫理。此外，該公司還被指控利用韓國的「法定送存制度」獲利，依照規定，出版社必須在出版30天內向National Library of Korea與國會圖書館提交電子與紙本書籍各一份，而政府會支付相當於一本書價格的補償金，原本該制度是為保存出版紀錄與支持出版產業，但批評者認為部分出版社透過大量提交AI生成書籍來獲取補助。

面對爭議，韓國國立中央圖書館在2025年7月至9月期間拒絕了Luminary Books提交的 395本電子書，理由包括內容過短、僅整理公開資料或內容重複。

關鍵字：AI

