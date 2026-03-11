《鏈鋸人》第二部突宣布完結！近4年迎最終回　刺客篇動畫製作中

記者楊智仁／綜合報導

由漫畫家 藤本樹 創作的漫畫《鏈鋸人》第2部宣布將於3月25日在漫畫平台 少年ジャンプ＋ 迎來結尾。官方於11日更新的最新一話標註「最終回 3月25日配信預定」，宣告自2022年7月開始連載的第二部將在約3年8個月後畫下句點。

《鏈鋸人》故事描述少年淀治與鏈鋸惡魔波奇塔相依為命，為了償還父親留下的龐大債務而過著貧困生活。某天電次與波奇塔締結契約，獲得惡魔之心並重生為「鏈鋸人」，成為獵殺惡魔的暗黑英雄。作品自2018年12月起於週刊少年Jump開始連載，單行本累計發行量已突破 3500萬冊，憑藉充滿衝擊力的劇情與大量伏筆設定，作品曾在《這本漫畫真厲害！2021》男性榜中奪得第1名，成為近年人氣漫畫之一。

第1部「公安篇」於2020年12月14日完結，第2部則於2022年7月移至《少年ジャンプ＋》平台連載。《鏈鋸人》亦積極拓展多媒體企劃，電視動畫版於2022年10月至12月播出，並曾推出舞台劇改編。高人氣劇場版《鏈鋸人蕾潔篇》上映日本票房已突破107億日圓，此外，官方也宣布將製作承接劇場版的動畫新作《鏈鋸人 刺客篇》。