ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

還要70億日圓...網易停止名越稔洋工作室投資　馬東石遊戲恐難產

記者楊智仁／綜合報導

打造《人中之龍》系列的知名製作人名越稔洋所成立的遊戲公司名越工作室，近日傳出面臨重大經營危機。外媒指出，投資方網易計畫撤回對該工作室首款作品的資金支持，甚至可能導致工作室關閉。

▼名越工作室傳出面臨經營危機。（圖／翻攝自Steam）▲▼遊戲。（圖／翻攝自Steam）

根據外媒報導，名越工作室員工已於上周五接獲通知，網易預計將在今年5月停止為新作《Gang of Dragon》提供資金，該作才在三個月前於The Game Awards正式公開，當時官方表示遊戲已「進入深入開發階段」。報導指出，網易是在得知該專案仍需額外70億日圓資金才能完成開發後，才決定終止資金支持。目前名越稔洋正嘗試尋找新的投資來源，希望能繼續推進遊戲開發，但至今尚未取得成果，對於相關消息，網易與名越工作室目前皆未作出正式回應。

《Gang of Dragon》是一款動作遊戲，並邀請韓裔美籍演員馬東石擔任主要角色演出，馬東石因主演《屍速列車》、《犯罪都市》等作品而廣為人知。名越稔洋在2023年接受海外媒體訪問時曾表示，他不會辜負過去支持其作品的玩家，並希望讓新工作室的首款作品能讓粉絲滿意。此次工作室傳出資金問題，被視為網易近年調整全球遊戲投資策略的一部分，過去幾年網易曾大舉投資海外遊戲工作室，但近期開始大幅縮減國際遊戲開發業務，導致多個團隊受到影響。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【柴不關我事】贏韓國超爽！主人抱柴犬瘋喊狂歡 牠卻「靈魂下線」超淡定XD

推薦閱讀

還要70億日圓...網易停止名越稔洋工作室投資　馬東石遊戲恐難產

小學館錄用性犯罪者...官方致歉「忽視女性人權」、成立委員會

「任天堂PlayStation」現身博物館！傳說主機差點改變遊戲歷史

《殺戮尖塔2》狂掃Steam暢銷榜　同上破50萬獲「壓倒性好評」

澳研新突破！用20萬「人腦細胞」玩《毀滅戰士》　網驚：太瘋狂

《Just Cause》開發狂批現今遊戲　直言：「逃避」掩蓋過度投資

萌猴「Punchi君」成遊戲主角　手持玩偶迎100敵猴揪心故事永存

《鬥陣特攻》「火箭貓」誕生原由揭曉　噴射飛天出自這款MMO

睽違兩年《CS：GO》強勢回歸Steam　剩離線對戰玩家喜：熟悉手感

吸血鬼農場經營遊戲《月光嶺物語 》發售日期公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《殺戮尖塔2》狂掃Steam暢銷榜

「任天堂PlayStation」現身博物館

《寶可夢火紅葉綠》無限金珠重現

小學館錄用性犯罪者...官方致歉

網易停止名越稔洋工作室投資

網友下單一組卻收「整箱記憶體」

澳研究用人腦細胞玩《毀滅戰士》

萌猴「Punch君」成遊戲主角！

《寶可夢Pokopia》創系列史上最高分

吸血鬼經營遊戲《月光嶺物語 》

最新新聞

網易停止名越稔洋工作室投資

小學館錄用性犯罪者...官方致歉

「任天堂PlayStation」現身博物館

《殺戮尖塔2》狂掃Steam暢銷榜

澳研究用人腦細胞玩《毀滅戰士》

《Just Cause》開發狂批現今遊戲

萌猴「Punch君」成遊戲主角！

《鬥陣特攻》火箭貓誕生原由揭曉

《CS：GO》強勢回歸Steam

吸血鬼經營遊戲《月光嶺物語 》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366