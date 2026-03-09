還要70億日圓...網易停止名越稔洋工作室投資　馬東石遊戲恐難產

記者楊智仁／綜合報導

打造《人中之龍》系列的知名製作人名越稔洋所成立的遊戲公司名越工作室，近日傳出面臨重大經營危機。外媒指出，投資方網易計畫撤回對該工作室首款作品的資金支持，甚至可能導致工作室關閉。

▼名越工作室傳出面臨經營危機。（圖／翻攝自Steam）

根據外媒報導，名越工作室員工已於上周五接獲通知，網易預計將在今年5月停止為新作《Gang of Dragon》提供資金，該作才在三個月前於The Game Awards正式公開，當時官方表示遊戲已「進入深入開發階段」。報導指出，網易是在得知該專案仍需額外70億日圓資金才能完成開發後，才決定終止資金支持。目前名越稔洋正嘗試尋找新的投資來源，希望能繼續推進遊戲開發，但至今尚未取得成果，對於相關消息，網易與名越工作室目前皆未作出正式回應。

《Gang of Dragon》是一款動作遊戲，並邀請韓裔美籍演員馬東石擔任主要角色演出，馬東石因主演《屍速列車》、《犯罪都市》等作品而廣為人知。名越稔洋在2023年接受海外媒體訪問時曾表示，他不會辜負過去支持其作品的玩家，並希望讓新工作室的首款作品能讓粉絲滿意。此次工作室傳出資金問題，被視為網易近年調整全球遊戲投資策略的一部分，過去幾年網易曾大舉投資海外遊戲工作室，但近期開始大幅縮減國際遊戲開發業務，導致多個團隊受到影響。