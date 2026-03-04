大谷翔平談進化最多能力！笑喊「力量是SSS級」...WBC特別影片

記者楊智仁／綜合報導

世界棒球經典賽馬上要在 3 月 5 日點燃戰火，作為衛冕冠軍、擁有眾多球星的日本隊自然是大家矚目焦點。日前KONAMI 公開手機遊戲《職棒野球魂A》（プロ野球スピリッツA）全新電視廣告，由遊戲形象大使大谷翔平、鈴木一朗與達比修有三人共同出演。

本次 CM 為紀念「2026 世界棒球經典賽」開幕而製作，並配合遊戲內自 5 日起推出的新球員招募活動「2006 日本代表／ 2009 侍JAPAN精選」，廣告中特別回顧三位球星在歷屆世界棒球經典賽（WBC）中的經典畫面，呈現他們為日本隊締造榮耀的名場景，喚起球迷滿滿回憶，官方同時釋出拍攝幕後花絮。當被問及「與上屆WBC相比，自己進化最多的能力是什麼」時，大谷翔平稍作思考後笑答「應該是跑壘能力吧。」

作為世界棒球代表性球員，大谷翔平提及 2023 年賽季締造單季 59 次盜壘的歷史級表現，展現自我突破，此外，當被追問「力量值是否從 S 升級為 SS？」時，大谷更幽默表示「我的力量大概是 SSS 等級吧。」以遊戲中並不存在的極限數值開玩笑，流露對自己長打火力的自信，三大球星難得同台的全新 CM，已在日本正式公開，也為即將到來的 WBC 賽事與《職棒野球魂A》活動掀起話題。