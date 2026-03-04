亞馬遜AWS中東設施被轟炸波及...專家警告：資料中心恐成目標

記者楊智仁／綜合報導

Amazon Web Services（AWS）證實，在美國與以色列於週末對伊朗發動空襲後，旗下位於阿拉伯聯合大公國與巴林的三處設施遭無人機襲擊，造成基礎設施受損與服務中斷。事件發生於周日清晨，AWS當時表示，有「不明物體」擊中阿聯資料中心引發火勢，同日，公司亦通報巴林一處設施出現電力與連線異常，AWS 進一步確認，相關中斷訊由無人機攻擊所致。

▼亞馬遜AWS中東設施被轟炸波及。（圖／翻攝自推特）

AWS指出，阿聯有兩處設施遭直接命中；巴林則是一架無人機在鄰近區域爆炸，對基礎設施造成衝擊，公司表示，襲擊導致建築結構受損、電力供應中斷，部分情況還需啟動消防系統，進一步造成水損。目前AWS正加速修復受影響服務，但坦言基於實體損害程度，全面恢復可能仍需時間。同時，公司建議區域內客戶備份資料，並視情況將工作負載轉移至全球其他AWS資料中心，AWS亦警告，中東衝突持續升溫使整體營運環境充滿不確定性。

美國總統川普日前表示，對伊朗的軍事行動可能持續四至五周，甚至更久。伊朗方面則持續以飛彈與無人機攻擊美軍基地及區域盟友，包括阿聯、卡達、科威特與沙烏地阿拉伯。作為全球最大雲端運算服務供應商，AWS的資料中心支撐數百萬家企業網站與平台運作，這些大型機房提供儲存與運算等關鍵IT服務，已成為各國數位經濟核心。

Aalto University 科技政策教授 Vili Lehdonvirta 向BBC表示，這似乎是首次有大型雲端基礎設施在軍事行動中遭到實質破壞。他指出，隨著各國政府與企業高度依賴少數大型雲端供應商，這類資料中心已成為「具吸引力的目標」。此外，隨著美國及其盟友軍方日益運用雲端與商用AI技術，對手將其視為「軍民兩用」設施而鎖定攻擊，亦非全然意外。