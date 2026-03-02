ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

主機PC遊戲未來恐加入廣告？分析師曝有助抑制售價...已有先例

記者楊智仁／綜合報導

行動遊戲玩家長期以來習慣在遊玩過程中面對大量廣告，但未來這種情況可能擴及主機與PC平台。知名遊戲產業分析師Matthew Ball近日發表《State of Video Gaming》報告，預測未來家用主機與PC遊戲的暫停與讀取畫面，將可能加入廣告內容，無論玩家是否願意接受。

▼主機PC遊戲未來恐加入廣告？。（示意圖／翻攝自EA官網）▲▼EA。（圖／翻攝自EA官網）

Matthew Ball接受外媒訪問時指出，廣告早已充斥於手機應用程式與串流平台，例如Hulu、Peacock與Netflix等服務。他認為，大型遊戲發行商未來勢必會仿效此商業模式，部分原因在於透過新增營收來源，有助於抑制遊戲售價上漲。Ball表示，「更重要的是經濟現實，如果美國、英國、德國、日本、韓國、加拿大、義大利與法國這八大市場——佔全球PC與主機銷售六成——的玩家支出沒有增加，但開發成本卻持續上升，我們不希望看到裁員、不希望遊戲變少，也不希望只是重複推出相同作品，更不希望價格調漲。資金終究必須從某個地方進來。」

他進一步指出，Electronic Arts（EA）已成立專責團隊研究遊戲內廣告部署，特別是在體育類遊戲中，相關模式可能帶來可觀收益。事實上，EA早在2020年推出《EA Sports UFC 4》時，曾嘗試於遊戲內置入廣告，但當時因玩家強烈反彈而重新調整策略。儘管如此，這並不代表玩家會默默接受未來變革，以串流平台為例，若用戶希望免除廣告，往往需支付更高訂閱費，未來遊戲發行商是否也將推出「無廣告版本」作為付費選項，仍有待觀察，若Ball的預測成真，玩家或許很快就會迎來答案。

