Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員...執行長嘆「遊戲製作難永續」

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，PlayStation Studios 旗下開發團隊 Bluepoint Games 將正式關閉，PlayStation Studios 執行長 Hermen Hulst 在內部信中指出，此舉源於「日益艱困的產業環境」，相關內容已在網路上流出引發玩家關注。

▼ Bluepoint Games 將正式關閉。（圖／翻攝自推特）

雖然 Sony Interactive Entertainment 尚未正式公告，但已有多名 Bluepoint 員工在 LinkedIn 發文證實即將離職，根據消息 Hulst 在信中先回顧 2025 年 PlayStation 表現，不過他也坦言，開發成本上升、產業成長趨緩、玩家行為改變與整體經濟壓力，讓遊戲製作更難以永續。

Bluepoint 於 2021 年被索尼收購，曾打造 PS5 獨佔《惡魔靈魂》重製版，外傳團隊開發中新作已於 2025 年初取消，之後雖評估新企劃，最終仍未能推出新作品便遭裁撤。截至 2025 年底 Bluepoint 員工約 70 多人恐面臨裁員，Hulst 表示將協助部分員工轉任集團內其他職位，但未說明具體人數。2 月 19 至 20 日間，已有超過十名現任員工公開尋找新工作，Bluepoint 的關閉再次凸顯遊戲產業在高成本與策略轉型壓力下的動盪現況。