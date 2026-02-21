ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員...執行長嘆「遊戲製作難永續」

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，PlayStation Studios 旗下開發團隊 Bluepoint Games 將正式關閉，PlayStation Studios 執行長 Hermen Hulst 在內部信中指出，此舉源於「日益艱困的產業環境」，相關內容已在網路上流出引發玩家關注。

▼ Bluepoint Games 將正式關閉。（圖／翻攝自推特）▲▼Sony。（圖／翻攝自推特）

雖然 Sony Interactive Entertainment 尚未正式公告，但已有多名 Bluepoint 員工在 LinkedIn 發文證實即將離職，根據消息 Hulst 在信中先回顧 2025 年 PlayStation 表現，不過他也坦言，開發成本上升、產業成長趨緩、玩家行為改變與整體經濟壓力，讓遊戲製作更難以永續。

Bluepoint 於 2021 年被索尼收購，曾打造 PS5 獨佔《惡魔靈魂》重製版，外傳團隊開發中新作已於 2025 年初取消，之後雖評估新企劃，最終仍未能推出新作品便遭裁撤。截至 2025 年底 Bluepoint 員工約 70 多人恐面臨裁員，Hulst 表示將協助部分員工轉任集團內其他職位，但未說明具體人數。2 月 19 至 20 日間，已有超過十名現任員工公開尋找新工作，Bluepoint 的關閉再次凸顯遊戲產業在高成本與策略轉型壓力下的動盪現況。

關鍵字：Sony

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

飲料店員上班戴VR眼鏡查看訂單　看起來蠻方便的XD

推薦閱讀

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員...執行長嘆「遊戲製作難永續」

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？爆料者鎖定多項專利有望今年登場

任天堂《腦部鍛鍊》遊戲可延緩大腦老化！每日30分鐘效果達10年

美漫傳奇創作者談日本動漫成功！題材多元接近「文學」概念

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗？全場鼓譟...網友傻眼開酸

VT桃鈴音音「闖空門」有眉目　從犯已逮本尊怒言：永不忘記你

「柯南、暗殺教室、KERORO」情懷回歸！2026話題動漫電影一次看

《高嶺鐵衛》開服滑鐵盧遭灌負評　簡介「秒刪Apex」標籤止血

百萬銷量系列重磅合作！《王權：巫師》化身傑洛特將展開史詩冒險

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗

美漫傳奇創作者談日本動漫成功

任天堂《腦部鍛鍊》延緩大腦老化

《GTA》大賣惹怒美國政府？

《王權：巫師》百萬銷量系列重磅合作

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員

神級正妹重現「裸泳」名場景！

2026話題動漫電影一次看

最新新聞

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？

任天堂《腦部鍛鍊》延緩大腦老化

美漫傳奇創作者談日本動漫成功

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗

VT桃鈴音音闖空門有眉目！

2026話題動漫電影一次看

《高嶺鐵衛》開服滑鐵盧遭灌負評

《王權：巫師》百萬銷量系列重磅合作

《刺客教條》主機版傳畫質大提升

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366