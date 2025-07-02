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太強也不好！《薩爾達傳說》總監談離開任天堂　32年自卑終解脫

記者黃冠瑋／綜合報導

人們往往會想要尋求更好的能力，所以會想盡辦法擠進能磨練自身的工作環境，但對於前《薩爾達傳說》美術總監今村孝矢可能就不覺得這是一件好事。近日由於任天堂的聲勢水漲船高，今村孝矢也發表了在任天堂的經歷，其中提到這32年的光陰中，由於公司天才太多，讓他感到自卑，直到退休後才終於解脫。

▼今村孝矢承認在任天堂工作產生自卑感。（圖／翻攝自X／今村孝矢）

▲▼今村孝矢承認在任天堂工作產生自卑感。（圖／翻攝自X／今村孝矢）

根據外媒報導，遊戲開發者今村孝矢對於任天堂而言，可說是一位傳奇資深老將，在他於任天堂工作這32年間，曾擔任《星際火狐64》、《薩爾達傳說：穆修拉的面具》的藝術總監，《F-Zero X》的首席設計師，也參與了許多其他遊戲的開發，擔任過各種職務，雖說這些經歷對於一般人而言可說是難以達到，但對他來說卻沒有為這些事情感到高興。

對此他就表示，「任天堂有很多了不起的人才，我記得當時常常煩惱自己該如何在這樣的環境下展示自己的價值，因此在這32年的工作期間讓我產生了自卑情節」，後續他也補充，「自從2021年離職後，才終於擺脫多年來的自卑感，在當時希望自己在未來的作品中獲得更高的創意掌控權、更長的開發時程，可說是一種奢侈」。而另一位任天堂前開發人員渡部晉司也表示，「任天堂的開發者根本強如神仙」。

不過值得一提的是，今村孝矢已經是退休階段，現在改為從事教育工作，培育下一代未來，目前正擔任大阪國際工科職業大學數位娛樂系教授，因此他也不必再擔心壓力巨大。

關鍵字：薩爾達傳說任天堂

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