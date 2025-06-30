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《我的英雄學院》全新遊戲...綠谷蓄力備大招　7月萬代活動亮相

記者楊智仁／綜合報導

《我的英雄學院》是過去十年中最受歡迎的動漫作品之一，最廣為人知的遊戲是前兩款《我的英雄學院 唯我正義》。如今萬代南夢宮（Bandai Namco）已確認將於 7 月 2 日正式公開一款全新的《我的英雄學院》遊戲。

▼萬代 7 月 2 日公開全新《我的英雄學院》遊戲。（圖／翻攝自萬代） ▲▼我英。（圖／翻攝自萬代）

《我的英雄學院》由堀越耕平創作，自 2014 年起連載於集英社「週刊少年Jump」於 2024 年 8 月正式完結，故事設定於一個約八成人口擁有超能力「個性」的世界，講述主角出久與雄英高校的同學們，為成為守護人民的職業英雄而奮鬥的成長歷程。動畫由 BONES 擔綱，自 2016 年首播至今已累積 7 季深受全球觀眾喜愛，如今來到第 8 季「FINAL SEASON」也要為長達 10 年的動畫系列劃下句點。

伴隨著熱潮，萬代南夢宮宣布將於 7 月 2 日舉辦「夏日發表會」（Summer Showcase），其中最受矚目的重頭戲就是《我的英雄學院》全新遊戲。夏日發表會的預告片中，短暫展示新作畫面，可見主角綠谷正蓄力準備大招。即使沒有這段畫面，玩家們也幾乎可以肯定這款遊戲正是先前多次洩漏的《All's Justice》。

關鍵字：我的英雄學院

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