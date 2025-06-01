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前主管提醒Switch 2爆料者「一定找得到你」：任天堂追蹤能力超強

記者楊智仁／綜合報導

距離任天堂 Switch 2 於日本正式上市僅剩一周時間，已有主機實體圖曝光於網路，預示可能有更多爆料即將出現。不過，任天堂前高層行銷主管警告潛在洩密者要小心行事，因為任天堂在追蹤洩密來源方面的能力，連他們自己都感到驚訝。

▼前主管提醒Switch 2爆料者「一定找得到你」 。（圖／記者蘇晟彥攝） ▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

前《Nintendo Minute》主持人 Kit Ellis 與 Krysta Yang，曾分別擔任 Nintendo of America 的社群行銷總監與創作者關係資深經理，他們在離職後 YouTube 頻道最新影片中，談及對 Switch 2 洩密風險的看法，Ellis 回憶，第一代 Switch 上市前，曾經出現一段展示主機選單的「大型影片」外流，「那時候真的是紅色警戒，公司全力追查來源。」

他進一步說明，「任天堂其實可以非常精準地找出洩密者，包括是哪家店、是誰、甚至是在哪裡拍的。他們掃描設備、標示資訊，有很多微小的識別資訊是你根本不會注意到的，但他們就是能查到是誰。」Ellis 坦言，「我那時候真的很驚訝，沒想到他們做得到。」

如果這說法屬實，將有助於降低過往類似洩密事件的嚴重程度。但隨著上市倒數進入最後一周，外界仍須持續關注是否會有進一步資訊提前曝光。Ellis 和 Yang 談話再次突顯，任天堂對洩密行為的容忍態度與高度追蹤能力，提醒所有想藉爆料搏得聲量的玩家或業者，「他們一定找得到你。」

關鍵字：Switch 2

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