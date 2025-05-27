《闇龍紀元 紗障守護者》配音員談負評　喊冤：那些人只想看失敗

記者黃冠瑋／綜合報導

由BioWare開發、美商藝電所發行的RPG大作《闇龍紀元：紗障守護者》於去年推出後，由於遊戲內容過於政治正確而引發爭議，因此導致遊戲評價過於兩極。而近日遊戲中飾演審判官的配音員Alix Wilton Regan對此發表看法，對她而言那些反對此款遊戲的人只是想看Bioware與《闇龍紀元：紗障守護者》失敗而已。

▼《闇龍紀元：紗障守護者》配音演員替遊戲負評喊冤。（圖／翻攝自《闇龍紀元：紗障守護者》Steam）

根據外媒報導，《闇龍紀元：紗障守護者》於去年推出後，儘管在遊戲評價在媒體上都處於正面態度，但遊戲依然沒辦法吸引更多新玩家遊玩，只因為由於遊戲內容過於「政治正確」導致部分玩家抨擊。對此遊戲中飾演審判官的配音員Alix Wilton Regan感到難過表示，「我個人覺得《闇龍紀元：紗障守護者》是一款非常出色的遊戲，並且認為這只是Bioware的其中一個樣貌」。她也表示，「那些抨擊遊戲的人只是想看到 Bioware和《闇龍紀元：紗障守護者》失敗而已」，並且她還發現這樣為了酸而酸的人還非常多。

後續她也提到當初其實在《闇龍紀元：紗障守護者》還沒上市時早就因為遊戲內容而引發了爭議，對此她也表示，「太荒謬了，怎麼能因為在一款遊戲、電影、書還沒上市前就不斷批評，這種作法簡直愚蠢至極」。此外，目前遊戲評價呈現褒貶不一，其中好評仍在6成，但從玩家評論中可以看到給予負評的人都用「LGBTQ+」和「政治」標籤來定義此款遊戲。

另外遺憾的是，發行商EA於1月就表示，由於《闇龍紀元：紗障守護者》的表現「低於」預期約50%，因此遊戲總監Corrine Busche也在近日確認將離開公司，與此同時參與該遊戲開發的其他BioWare員工也將被解僱。