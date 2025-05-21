Take-Two執行長認為這20年遊戲定價下降：考慮通膨、娛樂價值

記者楊智仁／綜合報導

Take-Two Interactive 在 2025 財年表現達到預期上限，並在《GTA 6》延後至 2026 年推出後正式邁入新一財年。執行長 Strauss Zelnick 接受外媒採訪，談及遊戲定價、未來規劃等議題。

▼Take-Two執行長談及許多議題。（圖／翻攝自Rockstar）

關於有幾款 Switch 2 的移植作品將推出，執行長表示，「我們對此感到非常有信心，Switch 2 發售首日將推出四款遊戲，這是我們歷來對任天堂主機最廣泛、最強力的支援之一，顯示我們非常看好這台主機。」有關目前遊戲定價趨勢，Strauss Zelnick 接著說到，「我們一直以來都有彈性定價策略，希望讓消費者覺得『花得值得』，我們的目標不是從玩家口袋掏光每一分錢，而是創造最棒的娛樂體驗，只要做得到，營收自然會來。」

近年任天堂與 Xbox 都調漲了遊戲首發定價，關於這點執行長認為，「從實質購買力（扣除通膨）來看，其實遊戲價格已經連續 20 年在下降，消費者會衡量娛樂價值『這遊戲我能玩多久？我會多喜歡？』玩得久、喜歡程度高，就代表他們獲得的價值越高。我們的目標是提供最大價值，並以合理價格出售，讓大家在遊玩時感覺滿足，收到帳單時也不會後悔。」