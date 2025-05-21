ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Take-Two執行長認為這20年遊戲定價下降：考慮通膨、娛樂價值

記者楊智仁／綜合報導

Take-Two Interactive 在 2025 財年表現達到預期上限，並在《GTA 6》延後至 2026 年推出後正式邁入新一財年。執行長 Strauss Zelnick 接受外媒採訪，談及遊戲定價、未來規劃等議題。

▼Take-Two執行長談及許多議題。（圖／翻攝自Rockstar）▲▼執行長。（圖／翻攝自Rockstar）

關於有幾款 Switch 2 的移植作品將推出，執行長表示，「我們對此感到非常有信心，Switch 2 發售首日將推出四款遊戲，這是我們歷來對任天堂主機最廣泛、最強力的支援之一，顯示我們非常看好這台主機。」有關目前遊戲定價趨勢，Strauss Zelnick 接著說到，「我們一直以來都有彈性定價策略，希望讓消費者覺得『花得值得』，我們的目標不是從玩家口袋掏光每一分錢，而是創造最棒的娛樂體驗，只要做得到，營收自然會來。」

近年任天堂與 Xbox 都調漲了遊戲首發定價，關於這點執行長認為，「從實質購買力（扣除通膨）來看，其實遊戲價格已經連續 20 年在下降，消費者會衡量娛樂價值『這遊戲我能玩多久？我會多喜歡？』玩得久、喜歡程度高，就代表他們獲得的價值越高。我們的目標是提供最大價值，並以合理價格出售，讓大家在遊玩時感覺滿足，收到帳單時也不會後悔。」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

推薦閱讀

Take-Two執行長認為這20年遊戲定價下降：考慮通膨、娛樂價值

Coser朗基努斯之槍寄錯跑別人家　武器交換終相認網讚：你的名字

《魔物獵人荒野》遊玩人數急速下滑　只因玩家抱怨「更新太慢」

訴訟出現轉機？外媒曝《幻獸帕魯》一功能早於任天堂專利申請時間

誰抽到就絕交...五條悟聲優再抽Switch 2　結果太爆笑吸千萬觀看

Garena Game Jam吸80組參賽者拚創意　首獎「惡搞職場」全員激讚

Gura頭號粉絲Senzawa追新VT「鯊魚子Saba」　網嗨：難道又回來了

Uzi入選名人堂掀正反討論　本人發聲：未奪世界冠軍是很大的遺憾

思夢樂推《七龍珠》龜仙流道服甚平　經典套裝引爆回憶殺

《巫師3：狂獵》迎來10週年紀念　官方慶祝下殺1折優惠

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

五條悟聲優再抽Switch 2

台獨立遊戲「一天兩次大炎上」

即／《百劍討妖傳綺譚》團隊致歉

Gura頭號粉絲追新VT鯊魚子Saba

「TRIBE NINE：戰極死遊」宣布收攤

Uzi入選名人堂掀正反討論...本人吐心聲

《魔物獵人荒野》遊玩人數急速下滑

Coser朗基努斯之槍寄錯跑別人家

《寶可夢朱／紫》公開Switch 2畫面

Switch 2新增一功能減緩電池老化

最新新聞

Take-Two執行長認為這20年遊戲定價下降

Coser朗基努斯之槍寄錯跑別人家

《魔物獵人荒野》遊玩人數急速下滑

《幻獸帕魯》一功能早於任天堂專利申請時間

五條悟聲優再抽Switch 2

Garena Game Jam吸80組拚創意

Gura頭號粉絲追新VT鯊魚子Saba

Uzi入選名人堂掀正反討論...本人吐心聲

思夢樂推《七龍珠》龜仙流道服甚平

《巫師3：狂獵》迎來10週年紀念

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366