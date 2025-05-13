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母親節《惡靈古堡8》官方曬吸血鬼喊「媽咪」　網笑：很懂玩

記者黃冠瑋／綜合報導

由卡普空所開發的《惡靈古堡8：村莊》於2021年上市後，由於劇情突破再加上遊玩豐富度，讓這代大受好評。其中最引人注目就是身材巨大的女吸血鬼「蒂米特雷斯庫」，因此也被許多人拿來二次創作。沒想到日前官方為了慶祝母親節曬出女吸血鬼並寫下「媽咪」，讓網友忍不住笑稱官方很懂玩。

▼官方慶祝母親節曬出《惡靈古堡8》女吸血鬼並寫下「媽咪」。（圖／翻攝自twitter／@RE_Games）

▲▼官方慶祝母親節曬出《惡靈古堡8》女吸血鬼並寫下「媽咪」。（圖／翻攝自twitter／@RE_Games）

每年五月的第二個星期天被許多國家定為母親節，對此許多遊戲也會為了慶祝節日推出各式各樣的活動。對於西方遊戲玩家而言也會對於有母親、媽媽感或是特別吸引力的女性，都會喜歡用「媽咪」（Mommy）作稱呼，而亞洲的遊戲玩家也會對於很照顧的女性稱呼為媽媽，像是公主連結中可可蘿就被稱呼為可媽。

對此卡普空官方就相當理解玩家和網路迷因，在母親節當天直接曬出了近幾年《惡靈古堡8》中最受歡迎的女吸血鬼「蒂米特雷斯庫」，並同時寫下「媽咪」。消息迅速在網上爆紅，讓玩家沒想到官方很懂粉絲到底喜歡什麼。

後續官方也貼出許多「你懂得」貼圖或是微笑符號，對此讓許多網友笑稱官方是不是帳號被盜並表示，「沒錯這就是我媽」、「確實是媽沒錯」、「這媽咪太完美了」、「官方太會行銷了」，甚至也引來Xbox官方在底下留言大喊「媽咪」。

關鍵字：卡普空惡靈古堡母親節

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