《PTCG Pocket》新卡包雙天之守護者　烈空坐EX掉落活動登場

記者蘇晟彥／綜合報導

《Pokémon Trading Card Game Pocket》（簡稱PTCG Pocket）24日晚間宣布，全新擴充包「雙天之守護者」將在 30日登場，將以《精靈寶可夢太陽／月亮》的寶可夢為主，提供玩家進行收集。此外，人氣神獸「烈空坐EX」掉落活動也將同步開跑。

Pokémon公司宣布， 4月 30日將登場

1. 擴充包「雙天之守護者」將在4月30日追加

2. 介紹部分在「雙天之守護者」中登場的卡牌

3. 新收藏冊、收藏板登場

4. 烈空坐ex掉落活動開跑

5. 特別任務2025開跑

1. 擴充包「雙天之守護者」將在4月30日追加

4月30日將有2種新擴充包「雙天之守護者 索爾迦雷歐」、「雙天之守護者露奈雅拉」會被追加到卡牌包陣容。「雙天之守護者」收錄了傳說的寶可夢索爾迦雷歐、露奈雅拉等眾多在《精靈寶可夢太陽／月亮》中登場的寶可夢。

敬請期待更為豐富的寶可夢卡牌收藏體驗。







索爾迦雷歐ex [⬥⬥⬥⬥] 露奈雅拉ex[⬥⬥⬥⬥] 阿羅拉 雷丘ex[★★]

同時也在本作包裝上登場的傳 說的寶可夢──索爾迦雷歐。如果讓索爾迦雷歐ex [⬥⬥⬥⬥]這張卡牌傾斜，就能欣賞到牠似乎就要從卡牌中衝出來的樣子。

同時也在本作包裝上登場的傳說的寶可夢──露奈雅拉。如果讓露奈雅拉ex [⬥⬥⬥⬥]這張卡牌傾斜，就能欣賞到牠似乎就要從卡牌中衝出來的樣子。 卡牌中描繪了阿羅拉 雷丘靈巧地用尾巴開心乘浪的樣子，插畫風格既流行又繽紛。



木木梟[⬥]、火斑喵[⬥]、球球海獅[⬥]

在《精靈寶可夢太陽／月亮》會成為最初夥伴的寶可夢──

木木梟、火斑喵、球球海獅也在本作中首次登場。3隻寶可夢各不相同的筆觸與可愛的表情令人印象深刻。



3. 新收藏冊、收藏板登場

在5月1日，繪有木木梟的新收藏冊和收藏板將會登場。

透過開封卡牌包與遊玩得卡挑戰獲得卡牌，享受專屬於您的收藏吧。

4. 烈空坐ex掉落活動開跑

只要挑戰特別的「單人對戰」，就能獲得特典卡牌包 A系列第7波的活動即將開跑。

舉辦期間：2025年4月30日 14:00～5月13日13:59（台灣時間）

5. 特別任務2025開跑

只要達成遊戲裡的任務，就能獲得烈空坐ex（特典卡）和新周邊物品等報酬的特別任務即將開跑。

舉辦期間：2025年4月30日14:00～5月29日13:59（台灣時間）