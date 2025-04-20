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《鬼滅之刃》黑毛和牛無限牛鍋便當　百年老店再現炎柱名場景

記者楊智仁／綜合報導

全球動漫迷引頸期盼的《鬼滅之刃》動畫迎來關鍵戰役，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章將於 8 月 8 日在台灣盛大上映。日前老字號肉品品牌「柿安」首度與《鬼滅之刃》合作，推出附贈原創鋁箔貼紙的《黑毛和牛 無限牛鍋便當》。

▼《鬼滅之刃》黑毛和牛 無限牛鍋便當。（圖／翻攝自@goods600p推特）▲▼便當。（圖／翻攝自推特）

自明治 4 年（1871年）創業以來，擁有超過 150 年歷史的老字號肉品品牌「株式会社柿安本店」，推出《黑毛和牛 無限牛鍋便當》，該商品預計會在 4 月 29 日到 5 月 31 日販售，為紀念雙方首次合作，《黑毛和牛 無限牛鍋便當》除了附贈原創鋁箔貼紙外，便當外包裝紙也採用特別設計，以動畫《鬼滅之刃》中「炎柱」煉獄杏壽郎的插圖為主視覺。

身為百年肉品老店，黑毛和牛由柿安肉舖精挑細選，並由「柿安Dining」廚師在門市廚房中一片片燉煮，搭配微甜秘傳醬汁，巧妙提升黑毛和牛的濃郁旨味與甘甜風味。洋蔥、牛蒡、蒟蒻絲等配料也同樣以醬汁燉煮，讓整體口感更加和諧。此外，劇場版《鬼滅之刃 無限列車篇》將於 2025 年 5 月 9 日至 6 月12 日再度上映，靈感也源自劇中煉獄杏壽郎大口大口喊著「好吃！好吃！」連吃多盒便當。

▲▼便當。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：鬼滅之刃

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