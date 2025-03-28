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任天堂直播本家作品整理！新功能「虛擬遊戲卡」家庭帳號互換遊戲

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂27日晚間突襲舉辦Nintendo Direct 直播，在節目上公佈許多新作以及本家作品的發售時間，其中睽違10年的系列最新作品《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》、《節奏天國 奇蹟之星》等將於Nintendo Switch登場。此外，在這次直播中還公開新開發功能「虛擬遊戲卡」，將可以省去換主機時需要換卡的困擾。

Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活

睽違10年的系列最新作品《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》將於Nintendo Switch登場。漂浮於汪洋的島嶼上，可以看見Mii們生活的身影……這次又會展開什麼樣的人生戲碼呢？敬請期待後續進一步資訊。

《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》預定於2026年發售。

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節奏天國 奇蹟之星

跟著節奏遊玩的「節奏天國」系列全新作品《節奏天國 奇蹟之星》，將在Nintendo Switch登場。本次也將收錄各式各樣由知名日本流行樂製作人Tsunku♂先生製作的樂曲。

※此為遊戲語言設定為日語時的畫面

《節奏天國 奇蹟之星》預定於2026年發售。

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密特羅德 究極4 穿越未知

「密特羅德 究極」系列的最新作品《密特羅德 究極4 穿越未知》的最新資訊已公開。薩姆斯突然被轉移到未知的行星「布洛斯」。抵達之處是一座以巨大樹木為中心，佈滿了深綠植物的叢林。為了活著回去，薩姆斯必須與襲擊而來的敵人戰鬥，並掃瞄遺留下來的石像或遺跡，探尋前進的道路。

在探索的過程，薩姆斯會獲得布洛斯傳承下來的神秘能力「念動」。薩姆斯能夠運用此能力操作機關，或是靠意志力控制光束的軌道。為什麼薩姆斯會被賦予這項能力？轉移到布洛斯的薩姆斯將面臨什麼樣的命運？超越時空且緊密交纏的線索，將編織出全新的故事。

《密特羅德 究極4 穿越未知》預定於2025年發售。

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虛擬遊戲卡

購買下載版軟體後，它會變成「虛擬遊戲卡」並設置到主機，玩家就可以遊玩該軟體。已購買的下載版軟體會以一覽的形式列於專用的管理畫面。玩家可以在這裡設置或取出虛擬遊戲卡，亦可以管理在主機遊玩的軟體。

如果持有兩台Nintendo Switch，就可以從主機取出虛擬遊戲卡，設置到第二台主機※１。這樣一來，第二台主機就像插入了遊戲卡一樣，隨時隨地都能遊玩。虛擬遊戲卡還能像這樣在兩台主機上※2自由設置，也可以出借虛擬遊戲卡給Nintendo Account的家庭群體。

透過鄰近主機通訊連接至Nintendo Account的家庭主機，選擇出借軟體及出借對象，然後設置。這樣一來，家庭的主機也可以遊玩該軟體。每人同時只能借用一款軟體，期限為兩星期。兩星期後，軟體會自動歸還。

虛擬遊戲卡不只能用於Nintendo Switch ，也可以用於Nintendo Switch 2。此項功能預定於4月下旬透過主機更新開始支援。

※1設置及取出「虛擬遊戲卡」時，需要連接到網路。
※2初次登錄第二台主機時需要進行鄰近主機通訊。

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關鍵字：任天堂

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