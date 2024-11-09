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信義區突冒《奧術》進步之橋！連3週慶上架邀粉絲見證JINX大結局

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》衍生影集《奧術》（Arcane）第二季，也就是菲艾、吉茵克絲最終大結局將揭曉。而《英雄聯盟》台灣代理商台灣大哥大也選在信義區替《奧術》暖身，在信義區A19廣場搭起遊戲中極具象徵意義的「進步之橋」，並邀請眾實況主在每個週末與粉絲同歡，開幕日由RB、依渟拉開序幕。此外，《奧術 第二季》已經上市上架Netflix平台。

▼台灣大哥大在信義區替《奧術》搭出「進步之橋」。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 奧術,台灣大哥大 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 奧術,台灣大哥大 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《奧術》劇情講述了菲艾、吉茵珂絲、傑西、凱特琳、維克特等角色的故事，故事背景建立在「皮爾托福」和「佐恩」兩座城市之間的矛盾與衝突，在第一季最後，隨著吉茵克絲「超威能死亡火箭」，一切就停止在這刻，而等待三年，官方終於推出最新一季，並直接挑明「這季將會是兩人間大結局，不會再有後續劇情」。

對此，Riot這次為了《奧術》上市毫不手軟，台灣代理商台灣大哥大也選擇在人潮最多的信義區舉辦活動，搭起「進步之橋」，玩家可以透過周邊闖關活動獲得限量商品，也能直接踏上橋樑，並裝上菲艾、吉茵珂絲的武器打卡拍照，直接穿越回動畫場景。

此外，開幕日官方邀請到人氣實況主RB、依渟拉開序幕，兩人將在全新改版的隨機單中與粉絲互動，而接下來每個週末都將會有人氣實況主到場同樂（詳情請參閱官方粉專）。

▲▼ 奧術,台灣大哥大 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 奧術,台灣大哥大 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▌《奧術》「進步之橋」線下大型裝置藝術
展出日期
11月9日（六）至 11月30日（六）
展出地點
信義A19廣場（ 臺北市信義區松壽路22號 前廣場）
「《奧術》X 《Red Bull》狂歡派對夜」日期及時間
11月09日（六）22:00 至 24:00
11月16日（六）22:00 至 24:00
11月23日（六）22:00 至 24:00
 一般體驗活動時間
平日－16:00 至 20:00
假日－14:00 至 21:00

▲▼ 奧術,台灣大哥大 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼玩家可以穿上兩位主角的服裝進行拍照。

▲▼ 奧術,台灣大哥大 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 奧術,台灣大哥大 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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