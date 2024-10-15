《聯盟戰棋》澳門公開賽「獎金等你搶」　台灣代表實況主出爐

記者蘇晟彥／綜合報導

《聯盟戰棋》澳門公開賽是我們第二屆世界賽將在12月13日至15日在澳門威尼斯人酒店盛大舉行，相關周邊活動也同步公開，每項比賽都設置「好彩頭」等待大家搶奪獎金，而想要參加主賽事但沒搶到組合包的玩家，也將開放候補讓大家還有機會參賽。

比賽及參與辦法

如果你想知道自己可以參與哪些活動，那就繼續看下去，可別錯過所有活動的詳細內容了。我們先前已公布主要賽事的賽制與細節，歡迎點此查看。接著，我們要進一步分享 主要賽事候補名單，以及開放給與會者的周邊賽事的資訊。

主要賽事候補名單

如果你沒有搶到競技者組合包但還是想要參加主要賽事的話，請務必加入候補名單。如果主要賽事的名額有空缺，將會以先報先得的順序安排，讓候補玩家參賽。更多與候補名單相關細節將會在場內通知。

• 候補報名時間：台灣時間12月13日週五上午10點到11點30分

周邊賽事

今年還會舉辦一系列提供現金獎勵的競賽活動！

4v4雙敗淘汰賽

邀請戰友一同在4v4雙敗淘汰賽中並肩作戰！參賽玩家將組成4人隊伍，同心協力贏得獎金。

• 日期：台灣時間12月14日週六

• 賽制

o 分組賽：雙敗淘汰制

o 分組組數：2

o 決勝場數：BO1；總決賽BO3

o 隊伍組數：每場比賽16隊，每隊4人

• 計分

o 盤面上有玩家遭淘汰時，該玩家會根據自己的排名獲得相應分數（第1名8分，第2名7分，以此類推）

o 每隊所有玩家的分數加總

o 獲得更高分的隊伍獲勝（同分取第1名玩家的隊伍獲勝）

• 獎金（每個獎池2,500美元）

o 第1名：1,250美元

o 第2名：750美元

o 第3名：500美元

雙人搭檔賽

邀請戰友一同征服雙人搭檔賽！

• 日期：台灣時間12月14日週六

• 賽制

o 第1回合：32隊，2場比賽，淘汰墊底的8隊

o 第2回合：24隊，1場比賽，淘汰墊底的8隊

o 第3回合：16隊，1場比賽，淘汰墊底的4隊

o 第4回合：12隊，1場比賽，淘汰墊底的4隊

o 第5回合：8隊，1場比賽，淘汰墊底的4隊

o 第6回合：4隊，1場比賽

• 計分

o 以隊伍為單位，根據排名來給分（第1名4分、第2名3分、第3名2分、第4名1分），回合間的分數不重置

o 得分最高的隊伍晉級下一回合，直到前4強誕生為止

• 獎金（每個獎池2,000美元）

o 第1名：1,000美元

o 第2名：500美元

o 第3名：300美元

o 第4名：200美元

4v4單敗淘汰賽

組成夢幻隊伍，挑戰4v4單敗淘汰賽！

• 日期：台灣時間12月14日週六

• 賽制

o 分組賽：單敗淘汰制

o 分組組數：3

o 決勝場數：BO1

o 隊伍組數：每場比賽8隊，每隊4人

• 計分

o 盤面上有玩家遭淘汰時，該玩家會根據自己的排名獲得相應分數（第1名8分，第2名7分，以此類推）

o 每隊所有玩家的分數加總

o 獲得更高分的隊伍獲勝（同分取第1名玩家的隊伍獲勝）

• 獎金（每個獎池750美元）

o 第1名：500美元

o 第2名：250美元

休閒周邊賽事

這些活動非常適合那些想要佔領免費遊戲站，輕鬆玩《聯盟戰棋》的玩家！

首腦

挑戰朋友或宿敵，一次控制4台電腦，看看誰是最終獲勝的首腦。

• 日期：台灣時間12月14日週六和12月15日週日

• 活動時間：中午12:00開始，全天

雙人搭檔

邀請戰友一同享受雙人搭檔賽！

• 日期：台灣時間12月14日週六

• 活動時間：中午12:00開始，全天

驚喜降臨！澳門限定《聯盟戰棋》模式

活動最後一天在總決賽開始前，創作者以及玩家將登台遊玩專門為澳門公開賽設計的特別版棋組13。表演賽結束後，還會開放給與會者試玩噢！

• 日期：12月15日週日

• 活動時間：中午12:00開始，全天

一般對戰

手癢想放鬆一下，也可以跟新朋友玩玩經典雋永的《聯盟戰棋》。

• 日期：12月15日週日

• 活動時間：中午12:00開始，全天

此外，在活動現場也包含開發團隊的座談會，將討論的主題包含最新的棋組、活動、風格裝飾、棋組回歸、遊戲模式，甚至還有競技流程的設計喔！深受玩家喜愛的開發人員都會參加此次座談會：設計總監Mort、成品負責人Kent Wu、風格裝飾、活動及營利負責人Travis Boese、活動及棋組回歸產品負責人Christina Jiang、新棋組設計師Julien Camaraza、聯盟戰棋電競總監Rodger Caudill及Dylan Fraley，還有驚喜嘉賓會蒞臨。

引人入勝的觀賞體驗

觀眾將有機會收看週末活動期間舉辦的所有比賽。澳門公開賽是一個開放式的賽事，觀眾可以自由參觀比賽場地，還可以從選手背後直接欣賞他們的精彩操作，台灣也將由絕世拿鐵前往現場共同直播。

下面我們就來看看參與比賽的一些選手：

現場聯播主

現場將邀請到9位實況主，他們會在活動場地的特別舞台上聯播！

出席的聯播主包含：

• Disguised Toast（北美）

• K3Soju（北美）

• GoDlike（中國）

• QingRou（中國）

• Em Che（越南）

• Shaunz（法國）

• Sologesang（德語區國家）

• 8ljaywalking（韓國）

• JazLatte（台灣）

《聯盟戰棋》限定週邊及活動

現場將販售《聯盟戰棋》限定週邊，還有各種有趣活動等你來參與：拍照區、Coser見面會、主題點心、戶外展區、小遊戲等等！