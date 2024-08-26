《咒術迴戰》劇場版總集篇2025年上映　 懷玉·玉折篇重溫逝去青春

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》動畫第二季是 2023 年人氣最高的動畫之一，不論是「懷玉·玉折篇」、「澀谷事變篇」討論度都很不錯。日前，官方也宣布「懐玉・玉折篇」將製作成劇場版總集篇，預計在 2025 年間上映。

▼《咒術迴戰》總集篇劇場版2025年上映。（圖／翻攝自@animejujutsu推特）

《咒術迴戰》 懐玉・玉折篇著眼於學生時期五條悟、夏油傑與家入硝子的青春校園生活，儘管只有 5 話，不過當中揭露五條悟、夏油傑曾是摯友的兩人為何會漸行漸遠，不僅如此還有精彩的咒術對戰場景，五條悟與術師殺手「伏黒甚爾」展開對決，高手過招讓觀眾再度大飽眼福，「天上天下唯我獨尊」至今還是粉絲們難忘片段之一。

《咒術迴戰》2023 年播畢後隨即宣布第三季「死滅回游篇」製作確定，如今則宣布「懐玉・玉折篇」將製作成劇場版總集篇 2025 年登上大銀幕。儘管原作即將完結，不過明年還是有滿滿的《咒術迴戰》，而 MAPPA 針對這次劇場版是否會有畫面或者劇情上調整就等待官方進一步公告。