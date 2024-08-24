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極上動漫音樂祭超誠意6小時舞台　狂粉頂35度打Call點燃熱情

記者蘇晟彥／台北報導

集合超過17組動漫歌手、偶像團體的「極上動漫音樂祭」24、25日在台北市立兒童新樂園舉辦，第一天所有團體、歌手頂著豔陽賣力開唱，現場吸引不少粉絲同歡，其中更有奮力大Call的粉絲以及不少Coser到場。25日也將繼續熱血開唱，將從下午3點開幕，購票請至相關網站

▼17組動漫歌手、地下偶像頂著豔陽開唱，下圖為Jewel☆Garden。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 極上動漫音樂祭 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼savage genius。

▲▼ 極上動漫音樂祭 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼エラバレシ。

▲▼ 極上動漫音樂祭 。（圖／記者蘇晟彥攝）

由POYE INTERNATIONAL 主辦的「極上動漫音樂祭」集合17組日本動漫歌手、地下偶像女團到場開場，兩天都將持續6小時以上，除了歌手演唱外，也有相關周邊物販區讓粉絲能跟實際支持偶像，此外，現場也有許多民眾自行打扮成喜歡的動漫角色，在祭典四周同樂。

此外，作為動漫音樂祭，自然就是少不了粉絲熱情應援，不少民眾拿著偶像的專屬應援物，在下方熱情打Call，大聲地替自己喜歡的團體加油，而台上的歌手也更賣力表演來回應他們的熱情。而現場也出現一位從頭到尾都拿著各種應援物打Call的狂粉，當鏡頭移到他身上時他跳得比台上更賣力，意外製造不少笑料。

「極上動漫音樂祭」25日也將繼續開唱，同樣將帶來滿滿6小時的演出，售票相關資訊請洽官方網站。

▼不少粉絲聽到喜歡的歌曲就熱情應援打Call。

▲▼ 極上動漫音樂祭 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 極上動漫音樂祭 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼現場也有不少Coser同歡。

▲▼ 極上動漫音樂祭 。（圖／記者蘇晟彥攝）

極上動漫音樂祭活動資訊

【時間】2024/8/24〜8/25
【地點】兒童新樂園旁廣場
【演出陣容】奥井雅美、愛内里菜、富永TOMMY弘明、橋本仁、ハセガワダイスケ、彩音、いとうかなこ、純情の
アフィリア、エラバレシ、もえのあずき(萌梓)、FRAM、城崎桃華、Jewel★Garden、流田Project、savage genius、末永香乃、嘉陽愛子、未來少女Rinii語芮

關鍵字：動漫音樂祭台北歌手熱鬧粉絲

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