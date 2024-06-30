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《艾爾登法環 黃金樹幽影》3天賣破500萬套！Steam重回「大多好評」

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，與 FromSoftware 共同開發的動作 RPG《艾爾登法環》的大型資料片，《艾爾登法環 黃金樹幽影》發售後僅三天全球累積銷量已突破 500 萬套，目前 Steam 上的評價也從原本的「褒貶不一」回到「大多好評」。

▼《艾爾登法環 黃金樹幽影》。（圖／萬代提供）▲▼法還。（圖／萬代提供）

《艾爾登法環》為一款動作 RPG，擁有 FromSoftware 宮崎英高遊戲總監與著有奇幻小說系列《冰與火之歌》等作品知名作家 George R.R. Martin 所共同打造深奧世界觀。FromSoftware 憑藉著擅長打造令人心驚膽戰戰鬥、擁有多變場景廣大世界以及高度探索自由的長處，於本作呈現有別於以往的驚人遊戲體驗，並獲得全球玩家好評，自 2022 年發售以來，約 2 年時間內全球銷量突破 2,500 萬套。

與遊戲本篇同樣結合了 FromSoftware 開發能力及萬代南夢宮娛樂的海外行銷能力，全新推出的《艾爾登法環 黃金樹幽影》自 2024 年 6 月 21 日發售後，僅短短 3 天時間全球銷量已突破 500 萬套。官方也向全球玩家致謝，今後亦會為了提供可長久、深入遊玩的優質內容而繼續努力。

▲▼法還。（圖／萬代提供）

《艾爾登法環 黃金樹幽影》遊戲簡介

【冒險舞台：幽影之地】

「幽影之地」為瑪莉卡成神、黃金樹誕生之地。在原野與迷宮完美銜接的「幽影之地」中，展開充滿謎團與發現，且擁有高度自由的冒險。

▲▼法還。（圖／萬代提供）

【全新的威脅】

強大的敵人們將在廣大的原野或立體的迷宮中，阻擋於玩家面前。經歷刺激的戰鬥，在跨越極限後，玩家將可以親身感受到壓倒性的成就感。

▲▼法還。（圖／萬代提供）

【專屬於自己的角色】

全新加入的多種武器、魔法及戰技，將為戰鬥帶來全新氣象。配合自己的遊玩風格，玩家將可自由打造操控的角色，以自己專屬的角色進行挑戰。

▲▼法還。（圖／萬代提供）

【不曾為人知曉的群像劇】

米凱拉為何前往「幽影之地」？除了擁有各自想法的登場人物之間的故事，一同見證未曾於交界地所流傳的過去。

▲▼法還。（圖／萬代提供）

關鍵字：艾爾登法環艾爾登法環 黃金樹幽影

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