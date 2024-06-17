《鬼滅之刃》連兩集擴大放送！第八集最終回1小時見證柱訓練結尾

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃 柱訓練篇》著重於最強劍士「柱」的過往刻畫，作為「無限城」前個篇章，雖然這季尚未有那麼激烈的大戰場面，但還是今年春天最受矚目的動畫。日前，官方宣布第七、第八集將會擴大放送，接下來兩周為大家帶來滿滿的《鬼滅之刃》。

▼《鬼滅之刃 柱訓練篇》。（圖／翻攝自アニプレックス チャンネル）

《鬼滅之刃 柱訓練篇》這季故事圍繞各柱之間刻畫，不論是日常訓練還是過往回憶都會逐漸浮上檯面，其中更提及「岩柱」悲鳴嶼行冥、「風柱」不死川實彌、「水柱」富岡義勇、「蛇柱」伊黑小芭內成為柱前的過去，主角炭治郎和禰豆子會如何成長也是焦點，關於「印記」秘訣同樣令人好奇，壟罩在鬼舞辻無慘總攻不知何時會到來情況下，鬼殺隊們日以繼夜地加強實力。

今日凌晨官方宣布，接下來兩集將會擴大放送，6 月 23 日所播出第七集會是 40 分鐘，緊接著 6 月 30 日第八集會有 60 分鐘，同時為《鬼滅之刃 柱訓練篇》最終話，上述擴大放送均含廣告時間，官方也釋出 30 秒影片，搭配著這季主題曲炭治郎訓練場面以及各柱拔劍出鞘身姿帥氣亮相，伴隨最後鬼舞辻無慘登場，許多粉絲也相當期待最終話播完後是否會宣布關於「無限城篇」消息。