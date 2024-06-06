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給予中捷長髮哥勇氣！盤點《芙莉蓮》金句：恐懼支撐我走到今天

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》動畫旅程自 2023 年秋天展開引發熱潮，半年旅程大家跟著千年魔法使一起了解生命意義，不僅如此，在台中捷運隨機砍人事件英勇與犯嫌搏鬥的「長髮哥」許瑞顯，接受表揚時引用《葬送的芙莉蓮》經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的」，不論是台灣日本社群都引起巨大迴響，接下來就讓我們看看作品中那些能夠改變人生的感人金句。

▼葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自木棉花、Ayase / YOASOBI）▲▼葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自木棉花）

「我明明一直都知道人類的生命很短，為什麼沒想過多加了解呢？」

10 年旅行占不到芙莉蓮生命的百分之一，但 10 年時間對身為人類的「欣梅爾」彌足珍貴，芙莉蓮在面對失去夥伴後，襲來回憶的重量鬆動了她的情感，產生新契機讓芙莉蓮踏上知曉人心的旅程。「失去」讓芙莉蓮有了情感的魔法，再次踏上和當年遠征路線相同的旅途後，能像拆禮物般，將過往與勇者旅行回憶拆開，從中發現新的寶物與溫暖。

▲▼葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自木棉花）

「單靠我一個人，是看不到這個日出的呢！」

對於每天都有的日出與日落，「芙莉蓮」原不以為意，卻因為「費倫」的微笑，讓日出有了不一樣的回憶。再平凡的日常，因身邊有夥伴在而變得更有意義。

▲▼葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自木棉花）

「就算職業不是戰士，努力過的人都是戰士。」

童年修行時最強戰士矮人「艾冉」教給「修塔爾克」的暖心話語，拚進全力過程紀錄著人生中所走過每一條路，所有努力過的人都值得尊敬，「至今為止所累積的一切，不會背叛你」，總有一天這些努力會開花結果。

▲▼葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自木棉花）

「感到恐懼並不是壞事，是這份恐懼支撐我走到今天。」

所有人都會產生恐懼，就算是如同「艾冉」這般偉大且擁有強大實力的戰士，面對強敵時也會害怕到發抖。艾冉告訴了我們害怕並不丟臉，接納這份恐懼繼續勇往直前也是一種很重要的勇氣。

▲▼葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自木棉花）

「只要做了勇者才能辦到的事，就算是冒牌貨又如何？」

就算拔不出勇者之劍，依舊抹滅不了「欣梅爾」成為勇者的鬥志。是何種身分並非重點，重要的是在人生的旅途中做了什麼事，不被身分給侷限，每個人都有無限可能性，就像欣梅爾所說「就算沒有勇者之劍，只要我拯救世界就可以了。」

▲▼葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自木棉花）

關鍵字：葬送的芙莉蓮中捷長髮哥

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