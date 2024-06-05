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《柯南》最強劇場版快閃店台灣開跑　怪盜降臨百款限定精品

記者楊智仁／綜合報導

以怪盜基德及北海道函館為舞台所展開的劇場版《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》，日本票房已超越前作直逼 150 億大關，台灣也即將於 6 月 28 日上映，曼迪傳播也準備電影上映慶祝活動，邀全台柯南粉前來慶賀。慶賀活動第一彈就是《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》主題快閃店，6 月 13 日起於統一時代百貨高雄店、6 月 19 日起於新光三越台北信義新天地 A8 館 5 樓，以及 7 月 19 日起在台中中友百貨 C 棟 13 樓登場，現場提供台/日周邊精品供選購、機台紀念小物供收藏，邀粉絲前來體驗柯南 & 基德魅力。

▼《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》快閃店。（圖／曼迪提供）▲▼柯南快閃店。（圖／曼迪提供）

劇場版《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》快閃店滿滿電影氛圍主題設置及吸睛拍照牆。全新台/日版周邊精品應有盡有超過上百種，消費滿額可得專屬回饋好禮：全彩珍珠光明信片、SNS風透卡，周周款式不同等粉絲來蒐集。首 2 周加碼再贈特製 A4 銀箔圖卡。台北、台中、高雄均有專屬圖樣的紀念收藏卡，北中南全套 18 款，特殊日子裡還可跟柯南人偶相約合影留念。更多詳細資訊可以鎖定曼迪傳播官網及臉書公告。
 

▲▼柯南快閃店。（圖／曼迪提供）▲▼柯南快閃店。（圖／曼迪提供）▲▼柯南快閃店。（圖／曼迪提供）▲▼柯南快閃店。（圖／曼迪提供）▲▼柯南快閃店。（圖／曼迪提供）

關鍵字：柯南名偵探柯南

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