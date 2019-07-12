小玥姊姊開箱三創ROG體驗館　27吋4K螢幕幸福感噴發

小玥姊姊／文、圖

7月13日禮拜六就是「ROG 電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」的總決賽la~抱著緊張又期待的心情在比賽前夕前往三創ROG體驗館開箱囉!

哇~還沒進門就看到ROG體驗館在閃閃發亮!

裡面更是充滿科技感，黑紅色的設計真的充滿電競的感覺!

先帶大家在三創ROG體驗館內繞一圈吧HAHA





首先一進館內右手邊就可以看到一系列的ROG電競周邊!

除了電競周邊外，居然還出了背包、T恤、外套、帽子，整套裝備都幫你準備齊全了呢!



Woow!來看看這副ROG Delta電競耳機!超級特別的只要把它接上電腦就會發出彩色的亮光!

而且他還支援手機哦!!!!第一次看到有電競耳機可以支援手機的……猛猛猛!

接著在體驗館的正中間設計也是很酷炫，居然是體驗區!

哇~是不是很有電競比賽的感覺呢!

瞬間變成職業選手了呢哈哈!

這台……大概就是這個體驗館的重頭戲之一了!

它是”ROG SWIFT PG27UQ”27吋4K畫質的螢幕!

沒錯!你沒聽錯它是一台27吋就有支援4K的螢幕!!!嚇死人!超厲害的XD





這個體驗館最酷的地方是360度都有設計過，

看看它的牆上掛滿了ROG厲害的電競設備!



繞了一圈，整體設計電競氛圍100分!

但是最吸小玥姊姊眼球的果然還是……!

粉!紅!色!配!件!

太漂亮了!是充滿少女感的夢幻粉色系周邊耶~

好想帶回家RRR!

最前面的牆上還有”ROG封神榜”

這邊都是厲害的電競選手留下來的手印呢哈哈!

覺得自己手感不好的玩家們可以來這裡參拜一下哈哈XD



最後就是體驗館最大的”王位”啦~!

為什麼是王位呢?!

因為這邊一次給你三台連線螢幕滿足你各種遊戲需求!猛不猛哈哈哈哈!

小玥姐姐藉機偷偷坐一下體驗霸王般的享受。

旁邊的牆上也充滿了各種電競專用設備!





只能說這邊真的是電競玩家配備首選店了!

那麼帶著各位玩家晃了一圈有沒有想要來體驗館添購裝備的衝動呢?!

沒關係!先別急!我們周六「ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」上會送出一堆超猛電競好禮!

記得要來現場抽獎哦! <3



更多活動資訊：https://www.facebook.com/watch/?v=675758966197320

