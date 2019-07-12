小玥姊姊開箱三創ROG體驗館　27吋4K螢幕幸福感噴發

小玥姊姊／文、圖
7月13日禮拜六就是「ROG 電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」的總決賽la~抱著緊張又期待的心情在比賽前夕前往三創ROG體驗館開箱囉!
哇~還沒進門就看到ROG體驗館在閃閃發亮!
裡面更是充滿科技感，黑紅色的設計真的充滿電競的感覺!
先帶大家在三創ROG體驗館內繞一圈吧HAHA
首先一進館內右手邊就可以看到一系列的ROG電競周邊!
除了電競周邊外，居然還出了背包、T恤、外套、帽子，整套裝備都幫你準備齊全了呢!
Woow!來看看這副ROG Delta電競耳機!超級特別的只要把它接上電腦就會發出彩色的亮光!
而且他還支援手機哦!!!!第一次看到有電競耳機可以支援手機的……猛猛猛!
接著在體驗館的正中間設計也是很酷炫，居然是體驗區!
哇~是不是很有電競比賽的感覺呢!
瞬間變成職業選手了呢哈哈!
這台……大概就是這個體驗館的重頭戲之一了!
它是”ROG SWIFT PG27UQ”27吋4K畫質的螢幕!
沒錯!你沒聽錯它是一台27吋就有支援4K的螢幕!!!嚇死人!超厲害的XD
這個體驗館最酷的地方是360度都有設計過，
看看它的牆上掛滿了ROG厲害的電競設備!
繞了一圈，整體設計電競氛圍100分!
但是最吸小玥姊姊眼球的果然還是……!
粉!紅!色!配!件!
太漂亮了!是充滿少女感的夢幻粉色系周邊耶~
好想帶回家RRR!
最前面的牆上還有”ROG封神榜”
這邊都是厲害的電競選手留下來的手印呢哈哈!
覺得自己手感不好的玩家們可以來這裡參拜一下哈哈XD
最後就是體驗館最大的”王位”啦~!
為什麼是王位呢?!
因為這邊一次給你三台連線螢幕滿足你各種遊戲需求!猛不猛哈哈哈哈!
小玥姐姐藉機偷偷坐一下體驗霸王般的享受。
旁邊的牆上也充滿了各種電競專用設備!
只能說這邊真的是電競玩家配備首選店了!
那麼帶著各位玩家晃了一圈有沒有想要來體驗館添購裝備的衝動呢?!
沒關係!先別急!我們周六「ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」上會送出一堆超猛電競好禮!
記得要來現場抽獎哦! <3