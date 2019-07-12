《絕地求生》PML第二季NVM逆襲奪冠　七月再戰NVM

記者樓菀玲／台北報導

PUBG Corporation (以下稱為“PUBG”) 旗下《絕地求生》2019年度台港澳職業電競賽事 PUBG Master League ( PML ) Phase 2 總決賽歷經緊張刺激的三天賽程，於 7 月 7 日 完美落幕，由 Nova Monster Shield (NVM) 以總積分 139 分成功逆襲奪冠，挑戰四連霸失利的 ahq eSports Club (AHQ) 則以 132 分坐收亞軍，NVM 與 AHQ 分別獲得 80 萬與 40 萬新台幣獎金。

PML 第二賽季的冠亞軍隊伍將在 7 月 26 日 ~ 28日代表台港澳賽區前往泰國曼谷參加 MET 亞洲系列賽 (MET Asia Series)，與韓國、日本、東南亞以及中國等共 16 支賽區勝出隊伍再戰一局，爭奪總獎金 30 萬美金以及「亞洲最強」之封號。

接連三日的 PML 總決賽，過程相當戲劇化，挑戰四連霸的王者 AHQ 在台港澳賽區戰隊平均水準提升下遭受不少衝擊。總決賽第一天結束後，除了 NVM 以突破五十分大關的總積分穩居龍頭以外，前十二名隊伍皆是吃一場雞就可能完全翻盤的局面。令人意外地，首日結束前八名隊伍竟有四支戰隊是淘汰賽脫穎而出的隊伍，讓許多粉絲相當期待本次總決賽結果。

激烈的局面到了第二天，仍然沒有一支隊伍穩握勝券，GEX、Talon Esports (TLN) 以及 Flash Wolves (FW) 更是擺脫第一天冰冷手感，直接從後段班名次一舉衝至前六名，最令人驚奇的是業餘戰隊 Nursing Home (NH) 手感火燙，以 33 擊殺數取得單日 56 分高分，一舉躍居排行榜第一名，甚至領先第三名的 AHQ 達 15 之多，頗有世代交替的味道，讓第三日戰況更加詭譎多變。

總決賽來到了最後一日，所有戰隊無不卯足全力搶分，從第一場開始到最後一刻都呈現激烈對抗，NVM 穩定搶下生存以及擊殺積分，關鍵時刻陣中總有選手跳出 Carry，不論是第三回合贏下與閃電狼對戰的關鍵人物 YanLi，或是總是在隊友倒下後一肩扛起搶分大任的隊長 ANiNi，皆扮演著至關重要的角色。

然而最後讓冠軍出爐的致勝點，是號稱身價 40 萬元的 Youth 選手 PigD 在最後一回合成功拉下 AHQ，扮演壓垮王者的最後一根稻草，網友們皆戲稱 PigD 身價來到了 80 萬元。表現穩定的 NVM 在收官戰取得第三名後，以 7 分之差中斷了 AHQ 連霸之路，逆襲成為 PML Phase 2 新科冠軍。

緊接著在 7 月 26 日至 7 月 28 日，NVM 以及 AHQ 將代表台港澳賽區前往泰國曼谷，參加 【PUBG經典賽：MET 亞洲系列賽】，在 MET 獲得冠軍的隊伍除了高額的獎金以外，還可以為其代表賽區多爭取一個參加年底【PUBG 世界冠軍賽】的外卡參賽資格，期待兩支隊伍能為台港澳賽區拿下殊榮。