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華碩ROG RTX 20 SUPER系列電競顯示卡即日發售

記者周之鼎／台北報導

華碩今日宣布ROG Strix、ASUS Dual及Turbo GeForce  RTX 2080／2070／2060 SUPER 系列電競顯示卡，即日起在台陸續上市。

ROG Strix GeForce RTX 20 SUPER系列顯示卡配備專為最新一代高階ROG顯示卡而生的三風扇設計，其中ROG Strix GeForce RTX 2060 SUPER搭載專利翼型葉片風扇設計，可提供更高風壓與較低運作噪音，達成優異的散熱性能；而ROG Strix GeForce RTX 2070與2080 SUPER系列顯示卡更採用最新的Axial-tech軸向式風扇，能透過散熱器陣列提高結構完整性與向下氣壓，讓風扇在不增加更多噪音的情況下進行高速運轉，加上MaxContact鏡面連接技術，讓散熱器表面與GPU晶片的接觸面增加2倍，強力提升散熱效能，搭配多款公用程式供玩家自訂及調校。

ASUS Dual GeForce RTX 20 SUPER EVO系列顯示卡採用雙風扇設計，蘊含旗艦級的散熱技術，其擁有2.7插槽寬設計，較上一代設計增加50%以上散熱面積，可在運作時降低風扇速度，搭配Axial-tech軸向式風扇，可確保Turing架構維持低溫，提升顯示卡整體效能。其整體組件更藉由鋁製背板強化結構，能有效防止PCB彎曲以及降低元件損壞風險。

ASUS Turbo GeForce RTX 20 SUPER EVO系列顯示卡是針對氣流受限的系統而量身設計的產品，採用高效能鼓風式散熱，其全新設計的護罩可保留風扇上方的進氣區域，即使在空間狹窄的機殼中，也能將冷空氣引導至顯示卡中，搭配通過IP5X防塵認證的80公釐雙滾珠軸承風扇展現散熱效果。

華碩表示，即日起至8月10日止，購買ROG Strix GeForce® RTX 20 SUPER系列電競顯示卡，至活動網站登錄送 「ROG X SOL聯名白色安全帽」(價值NT$ 2,990 元，數量有限，送完為止)。

※各顯示卡型號與售價

ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING，建議售價NT$18,990
DUAL-RTX2070S-O8G-EVO，建議售價NT$17,490
ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING，建議售價NT$15,990
ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING，建議售價NT$15,490
DUAL-RTX2060S-O8G-EVO，建議售價NT$14,490
 

關鍵字：RTXNVIDIASUPERROG華碩

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