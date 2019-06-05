Steam未來也可玩手遊 手遊模擬器廠商推出PC版開發套件

記者周之鼎／台北報導

Android 模擬器品牌 BlueStacks 於 2019 年 3 月 20 日宣布推出一步式軟體開發套件 ( 1-step SDK ) BlueStacks Inside。此軟體開發套件將帶領手機遊戲正式進入 Steam 以及 Discord 等平台。

BlueStacks Inside 表示容許手遊開發商毋須透過個人電腦的軟體移植要求，即可透過簡單的軟體開發套件整合程序，將遊戲發布於 Steam 平台。此次發布結合 KOG、Funplus、Fabled Game Studio 等知名廠商以及其他遊戲開發商， 而這些廠商的遊戲將可直接於 Steam 平台上下載。

BlueStacks表示，手遊開發商投入在遊戲的開發成本越來越大，像是《 天堂2：革命 》 以及《絕地求生M》這兩款遊戲已經將手機的圖像和遊戲功能推到手機運作的極限。與此同時，玩家們也面臨為了追求遊戲所需的功能，而被迫不斷升級手機的困境。對此 BlueStacks Inside 提供了手遊開發商毋須額外聘任其他個人電腦開發團隊，即可透過 BlueStacks Inside 向廣大且高價值的 PC 遊戲使用者提供服務的機會。而玩家同時也能使用個人電腦大幅度地享受原本在手機上無法流暢使用的遊戲。

BlueStacks 執行長 Rosen Sharma 表示：「我們發現 BlueStacks 以及 Steam 的使用者幾乎高度重疊，所以這次的發行將能讓玩家透過個人電腦即可存取 Android 系統的手機遊戲。為此，我們將個別獨立部件開發的需求排除。當任何手機遊戲於 BlueStacks 發行時，玩家們只需要通過 Steam 下載安裝即可享有完整的遊戲體驗，這不同於以往的 BlueStacks 和 Steam 遊戲體驗，而是一種結合兩者優勢的遊戲享受。」

在 Steam 平台上的 BlueStacks Inside，將為手遊開發商提供一系列的功能，範圍涵蓋一套取代傳統應用程式商店 ( APP Store ) 的付款機制，同時整合了 Steam 社群中心、推廣、管理者 ( Curators )、 以及收藏等功能。Steam 支付 ( Steam Wallet ) 將皆在應用程式內交易，如同過往的應用程式商店 ( APP Store )。

BlueStacks Inside 目前正推出測試發布，由 Fabled Game Studio 所開發的《 Pirates Outlaws 》遊戲，作為邀請已於 3 月份 GDC 期間上線 Steam 商店測試。Fabled Game Studio 的遊戲製作人 Nicolas Lavergne 點出了 Steam 平台擁有超過 4,000 萬日活躍用戶的規模，以及只需簡單的 SDK 就能容易整合的兩個特點是他們選擇在 Steam 以及 Google 和 iOS 上都發行的原因。「我們發現令人興奮的事情之一，就是使用 BlueStacks 平台推出新遊戲，能夠很輕易連接龐大的 Steam 用戶，且無需任何額外的開發條件。我們的玩家現在可以使用 Steam 平台接觸到玩家自行創作內容的指南 ( player-generated guides ) 和串流影片 ( streamer videos )，作為建立一個社群的基礎要素」。



