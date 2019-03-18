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再次享受拳拳到肉的激鬥！《鐵拳7 終極版》月底發售

記者周之鼎／台北報導

台灣萬代南夢宮娛樂今日公開，PS4實體版《鐵拳7 終極版》繁體中文版將於3月28日正式發售，收錄《鐵拳7》遊戲本篇、季票1＆2的完整內容、可遊玩角色：永恆的女吸血鬼「Eliza」、太鼓之達人組合包，以及繪師合作角色面板組合包等完整內容。

《鐵拳7 終極版》除包含《鐵拳7》遊戲本篇外，另收錄以下內容：

季票1：新遊戲模式「Ultimate Tekken Bowling」及自訂服裝組合包、可遊玩角色「Geese．Howard」和來自《FINAL FANTASY XV》的王子「Noctis．Lucis．Caelum」。

季票2：「Anna．Williams」、「雷武龍」、「Craig Marduk」、「Armor King」、「Julia Chang」及來自熱門影集《陰屍路》的「Negan」等共6名可遊玩角色。

可遊玩角色：永恆的女吸血鬼「Eliza」。

太鼓之達人組合包：包含太鼓之達人服裝、特效，在遊戲中增添一絲可愛趣味。

繪師合作角色面板組合包：由開發團隊及歐美畫家特別繪製多款角色畫板，可讓戰鬥前的頭像顯示別具風格。

《鐵拳》系列作品全球銷量已突破4,400萬套，而系列最新作品《鐵拳7》以魄力十足的對戰畫面及豐富多樣的角色選擇為特色，並採用直覺易上手的操作方式和對戰系統，可讓玩家充分享受拳拳到肉的熱血激鬥。


 

關鍵字：鐵拳7終極版PS4

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