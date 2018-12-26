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《Free Fire》新年狂歡派對開跑　限定模式、金幣經驗碎片加倍

手機遊戲,Garena,Free Fire（圖／Garena提供）

科技中心／綜合報導

國民吃雞手遊《Free Fire - 我要活下去》接續聖誕節歡樂氣氛，從12月26日起展開一系列「新年狂歡」活動。在「新年狂歡派對」前，玩家們就可透過登入、戰鬥、許願等方式蒐集黃色、藍色星星糖，兌換永久限定夢幻之星造型、任選指定角色等好禮。

官方表示，更將於12月29日~1月1日「新年狂歡派對」期間，推出金幣、經驗值、碎片加倍、排位賽不扣分、登入領造型滑板、和戰鬥拼幸運箱等多項活動，搭配刺激的新年限定模式「暗夜獵殺」，陪玩家們一起迎接2019年。

12/26（三）起，玩家們可透過每日登入、每日許願、每日戰鬥、戰鬥撿拾、購買等方式，蒐集黃色、藍色星星糖，不同糖果可分別換取專屬限定禮物，最大亮點就是充滿未來感的「夢幻組合包」，亮麗的前衛造型將陪伴玩家們在2019年戰鬥中繼續拼生存。其它還可換取角色碎片、任選指定角色、幸運箱等好禮。

12/26（三）起《Free Fire - 我要活下去》接續聖誕節活動推出「新年狂歡派對」，玩家只要完成預登並記得在1/1（二）登入遊戲，就能得到特殊造型的降落傘和滑板。12/29（六）～1/1（二）期間，更陸續推出金幣、經驗值、角色碎片加倍、排位賽不扣分等活動，在2019年的第一天1/1（二）只要上線戰鬥，就有機會拿到星星糖幸運箱和甜美驚喜幸運箱，增加更多糖果蒐集，順便補滿戰備。

手機遊戲,Garena,Free Fire（圖／Garena提供）

12/29（六） ~1/1（二） 期間將推出限時開放模式「暗夜獵殺」。在這個模式中，無盡的黑夜壟罩著大地，玩家僅能使用AWM狙擊步槍作為武器在這個緊湊的急速模式中取得勝利。在這個黑暗模式中，玩家不只要保持警覺，還可以善用熱成像瞄準鏡狙擊競爭者，如何在快速逼近的毒圈中盡快備妥武器、玩一場爾虞我詐的生存遊戲，正是這個模式的迷人之處。

關鍵字：手機遊戲GarenaFree Fire

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