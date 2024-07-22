遭過激黑粉長期攻擊...《冰菓》知名同人繪師移除推特全作品

記者楊智仁／綜合報導

日本推理作家「米澤穗信」所著〈古籍研究社〉系列首部作品《冰菓》發行後廣受好評，其電視動畫也在 2012 年正式播放繼續帶動人氣，因此誕生不少同人作品，像韓國繪師 냥말가게（@mery__S2_）就為大家帶來甜甜發糖場面。只是沒想到，日前 냥말가게 無預警隱藏推特作品，原因疑似是因為遭到黑粉的攻擊。

▼《冰菓》是許多粉絲相當喜歡的作品。（圖／翻攝自木棉花）

《冰菓》憑藉著精美的畫風再加上「日常、推理、友情」等元素讓作品廣受好評，動畫自 2012 年播放以來超過 10 年，雖然沒有新動畫的推出，不過粉絲們靠著二創還是能在社群上吸取糖份，냥말가게 就是最有名的繪師之一，追蹤人數多達 113 萬人，專門創作男女主角「折木奉太郎、千反田愛瑠」同人 CP，當然這些作品屬於二創，냥말가게 也曾經發文「自己只是一名《冰菓》粉絲，請大家不要稱她為官方。」

只不過日前 냥말가게 突然移除推特作品，疑似因為遭到過激網友長期攻擊，謾罵內容包含，「二創圖畫的比原作還多，根本想把它變成個人作品」、「只想要追蹤和金錢的壞傢伙」，甚至還有許多不留口德留言。先前 냥말가게 也發文表示，「其實從 2022 年就就受到困擾，只是這段期間幾乎沒表現出來，有很多事情也沒辦法向他人傾訴，我真的很喜歡《冰菓》，不過現在想暫時休息，感謝大家的關係，但同時我也感到很抱歉。我會休息一下再回來，X 帳號和 Pixiv 都不會刪除請放心，希望休息一陣子會繼續發圖也希望大家偶爾回來看看。」