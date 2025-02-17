破億神作《全知讀者視角》預告公開　兩大男神攜手合作

記者黃冠瑋／綜合報導

韓國點閱率破億小說《全知讀者視角》於15日正式公開電影宣傳預告，其中雙男主金獨子和劉眾赫分別將由安孝燮、李敏鎬飾演，知名韓國女團BLACKPINK的Jisoo也將會飾演這次主角團中的李智慧，消息一出引發網友熱議。

《全知讀者視角》是自2018年連載的人氣韓國小說，至今全系列銷量突破40萬冊，在Naver Line Webtoon總收穫將近20億的點閱率，並榮登Twitter全球熱搜第10名。故事是講述普通上班族金獨子所閱讀幻想小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》成為現實，金獨子將運用他所知道的小說情節，與小說主角劉眾赫一起拯救即將滅亡的世界。

2019年電影公司RealizePictures宣布人氣韓國小說《全知讀者視角》將會改編電影後，選角方面就受到粉絲各種關注。15日官方正式公開電影宣傳預告片，並最後確定由安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、Nana（林珍娜）、Jisoo（金智秀）、朴浩山等人主演，電影預計於今年7月上映。

▼ 全知讀者視角劉眾赫（李敏鎬）質問金獨子（安孝燮)電影預告畫面。（圖／翻攝自youtube롯데엔터테인먼트）

過去安孝燮靠著《浪漫醫師傅2》吸引不少人氣，而李敏鎬則是憑藉著《花樣男子》打開知名度，這次電影雙男主將會由他們兩位飾演金獨子、劉眾赫，另外知名韓國女團BLACKPINK的Jisoo也將會參與其中，這則預告一出對粉絲是既期待又興奮。不過卻有不少原著小說粉絲針對選角提出質疑，「兩個男主身材不太適合？」、「劉眾赫太胖了，看了好痛苦！安孝燮也不太適合」，但演員粉絲們則表示，「不是選角問題，反而是改編問題比較大」、「劇組妝造害的，不能怪他們」。

另外《全知讀者視角》曾在 2024 年 7 月宣布動畫化，由Aniplex和Crunchyroll共同製作，目前還沒確定動畫何時播出。