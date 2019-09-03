快手刀登錄！光榮特庫摩經典名作《大航海時代VI》登陸手機平台

記者樓菀玲／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，手機用海洋冒險模擬RPG『大航海時代VI』（App Store / Google Play）繁體中文版將於即日起開放玩家事前預約，本次事前預約特典為10連抽卡1次所需的寶石（2,000顆）及史詩航海士「許蕾姆蘇丹」。

自1990年起，「大航海時代」系列為光榮特庫摩的代表IP之一，並作為結合角色扮演遊戲及模擬遊戲的「RÉKOEITION GAME」代表作，立於航海模擬遊戲的金字塔。不僅在日本、在海外也受到廣大玩家支持的『大航海時代V』發售後睽違5年，最新作『大航海時代VI』終於登上手機平台。作為正統續作的『大航海時代VI』將大幅進化，實現系列首次的即時海戰。

本作的遊戲進行方式以經營商館為中心，並以世界各地的港口為舞台，可建設農園、礦山等設施，生產或交易各式各樣的交易品。「大航海時代」系列中樂趣迥異的醍醐味「交易」「海戰」「探險」，玩家可以透過完成商館中各種委託，從這三大完全不同的遊戲性中體會截然不同的樂趣。經營者可以指揮多個艦隊，時而以自己步調前進，時而和其他玩家合作，打造出專屬於自己的商館。

『大航海時代VI』的遊戲重心為商管經營。在世界各地邂逅夥伴設立商管，挑戰航海進行交易、探險、海戰等各式活動。商館經營帶有街道建設的要素，玩家可以建設各種設施打造出屬於自己的商館，像是種植花圃裝飾街道等。

玩家可以與一些出乎意料的航海士，或是擁有各種特色的船隻組成艦隊進行海戰。海戰為與艦隊間的即時制戰鬥。活用航海士們的技能，對艦隊下達指示，推敲彼此戰術，乘其不備，擊敗敵方艦隊吧。另外也有多人遊玩活動，像是玩家間相互對戰，以戰勝敵人為目標的大逃殺等，遊玩方式十分豐富。