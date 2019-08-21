全3D化冒險解謎作　雷亞《DEEMO -Reborn-》11/21登PS4

記者樓菀玲／台北報導

Sony Music Entertainment 旗下遊戲發行事業部門「UNTIES」，即將發行的 PlayStation 4 主機遊戲《DEEMO -Reborn-》，官方在今（21）日宣布將在 11 月 21 日發售。

《DEEMO -Reborn-》為雷亞遊戲《DEEMO》的延伸作品，將原本繪本風的遊戲世界全3D化，並融入冒險解謎等要素於故事劇情中，讓玩家在生動逼真的畫面中，更加享受遊玩音樂節奏的樂趣。

遊戲遊玩方式以冒險解謎及音樂節奏兩部分構成，玩家將過操作知名聲優竹達彩奈配音的主角「小女孩」在整個古堡中探索，並以黑色生物「Deemo」的視角遊玩樂曲。

藉由探索古堡中的眾多機關，發現新的樂譜遊玩樂曲。隨著越多謎題與樂曲被解開，玩家也將能解鎖更多遊玩內容，可探索的場景也會增加。樂曲類型以鋼琴曲為主，承襲原作的落下式玩法，玩家也須操作手把模擬鋼琴演奏，配合音樂節奏點擊像是拍點的琴鍵累積分數。

戲中收錄超過60首樂曲，包含超過10首以上全新樂曲。作曲家包含植松伸夫氏所率領的樂團「EARTHBOUND PAPAS」、金屬樂團「地獄カルテット」的吉他手小林信一氏，以及在《DEEMO》的玩家中頗具知名度的音樂創作集團「Mili」。官方表示，未來也將以DLC的方式來增加樂曲。

除了基本的電視（TV）遊玩模式外，《DEEMO -Reborn-》也對應虛擬實境模式的沉浸式體驗。玩家除了能更深刻體驗遊戲劇情，也在遊玩演奏中增加更多臨場感。隨著官方公開上市時間，接下來也有更多關於亞洲各地區的實體版與下載版價格、預購、以及特典的消息逐漸揭露。