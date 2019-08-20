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《魔物獵人 世界》最新宣傳片亮相！限量同捆機9/6同步推出

《魔物獵人 世界》最新宣傳片亮相！限量同捆機9/6同步推出（圖／SIET提供）

記者樓菀玲／台北報導

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）於今（20）日宣布，將推出包含 PlayStation 4 Pro 與 PS4 專用遊戲「Monster Hunter World: Iceborne Master Edition」數位下載版的限量同捆組 「PlayStation 4 Pro MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNETM Bundle Pack」，售價為新台幣 12,980 元，訂於2019年 9 月 6 日上市。

於 2018 年 1 月發售的人氣作品「MONSTER HUNTER: WORLDTM」，是一款在壯闊的大自然中挑戰巨型魔物的狩獵動作遊戲。遊戲終局後登場的超大型擴充內容「MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNETM」中，不僅會開放全新的 Master Rank，也會出現更多頑強的魔物，揭開嶄新狩獵世界的序幕。

此外，「MONSTER HUNTER: WORLDTM」也在今日的德國科隆展當中，一舉公開了最新的遊戲宣傳畫面，而同捆發售的 「Monster Hunter World: Iceborne Master Edition」為遊戲本篇與超大型擴充內容的套組，並附贈《Monster Hunter》系列中備受歡迎的限定特典裝備「結雲」系列外觀裝備， 讓玩家能暢享至高無上的狩獵生活。另外，SIET 也表示，購買的玩家也將可獲得「ICEBORNE」主要魔物「冰呪龍」的 PS4 專用動態主題。

《魔物獵人 世界》最新宣傳片亮相！限量同捆機9/6同步推出（圖／SIET提供）

《魔物獵人 世界》最新宣傳片亮相！限量同捆機9/6同步推出（圖／SIET提供）

關鍵字：魔物獵人：世界MHWPS4

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