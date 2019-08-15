《傳說對決》攜手潮牌STAYREAL合作　將推聯名商品搶攻粉絲荷包

記者樓菀玲／台北報導

由五月天主唱阿信及知名藝術家不二良共同創立的服飾品牌STAYREAL，引領潮流超過十年以上，吸引眾多指標性品牌聯名合作，奠定STAYREAL在潮流界不可撼動地位。今年夏天，STAYREAL版圖再擴張，首次進軍手遊產業，與風暴式席捲全球的電競手遊龍頭《Garena傳說對決》跨界合作，強強聯手以遊戲中五大人氣角色為概念首創英雄Q版肖像，記者會中搶先亮相雙款中性極限量聯名潮Tee、手機繩及手機支架，《Garena傳說對決》官方網站也同步上線雙方合作訊息以及聯名主視覺。

近年來，電競領域已成為年輕世代實踐夢想的聖地，與STAYREAL向來鼓勵「堅持夢想」的品牌精神不謀而合，也因此開啟與電競產業合作契機。《Garena傳說對決》身為全球電競產業指標性品牌，各戰隊在賽事中全然投入、不斷努力的精神也讓人感動。挑戰從不受限的STAYREAL首次嘗試與電競合作，打造獨一無二的特色商品，相信能讓所有粉絲感受到驚喜創意。

STAYREAL主理人不二良以傳說對決中五大人氣夯角凡恩、克里希、刀鋒寶貝、莫托斯、愛麗絲為靈感，保留角色原有細節、翻玩超萌Q版設計，重新打造出更親和、可愛的造型，並以全新Q版英雄肖像結合文字標語，推出黑白雙色中性「傳說對決公仔T」、時髦兼具實用性「傳說對決公仔帆布袋」，以及玩家必備「傳說對決公仔手機繩」，讓玩家瘋電玩同時也能玩出潮味。

除Q版英雄造型外，STAYREAL還結合五位英雄帥氣型格與時下最in Logo元素，打造中性「傳說對決聯名T」，喜歡帥氣英雄風格的玩家絕不容錯過！全系列聯名商品除「傳說對決公仔T－白」款式將於蝦皮購物獨家販售外，消費者皆可於STAYREAL官方網站以及STAYREAL西門店、STAYREAL一中店及STAYREAL堀江店三家實體門市購買。

《Garena傳說對決》始終相信唯有團隊合作，才能獲得最後的勝利，這信念也吸引跨世代的玩家爭相加入。甫於今年初創建，並由五月天團員怪獸擔任精神領隊的TXO戰隊在短短半年內便累積超過百萬粉絲，成為遊戲中人氣最高的隊伍，本次也受邀為活動站台，現場演繹兩款聯名潮Tee。

當被問及對於五個英雄角色的看法時，隊員Genji表示最喜歡愛麗絲，因為這角色雖然看起來弱小，卻能善用隊友的變換組合展現毀天滅地的強大能量；隊員ChiChi最喜歡刀鋒寶貝，該角色能夠不被外物所影響，冷靜且快速地完成暗殺行動；隊員Liang則喜歡莫托斯，因為該角色傳遞的酷帥形象鮮明，相當具有自己的個性；隊員Sirenia最喜歡凡恩，該角色除具備帥氣外型外，更能以槍砲、飛鏢等武器展現驚人攻擊之力；隊員Hanzo對於克里希印象最深刻，因為該角色雖是看似無害的可愛小蝴蝶，但卻藏有不容忽視的爆發力量，反差性極大。

Garena台灣區總經理陳逸軒表示：「非常感謝玩家支持Garena傳說對決及GCS職業賽，我們在上個月舉辦的傳說日，單日玩家上線人數突破今年新高，而剛結束的傳說對決AWC世界盃，今年的全球總觀看人次也突破新紀錄，來到7400萬人次，相較去年成長一倍以上，為回饋廣大的玩家，Garena也不斷致力於提供更好的遊戲生活體驗。本次和STAYREAL共同合作，將傳說對決的人氣角色和潮流服飾跨界整合，設計出多項服飾及配件等獨一無二的周邊商品，是傳說對決一個重要的合作里程碑，讓玩家在享受遊戲娛樂的同時，展現出年輕世代的認同感，希望所有傳說對決的玩家一起來支持。」

STAYREAL x傳說對決聯名系列，首度與電商蝦皮購物合作超值限定滿額禮，以及獨家限定款。蝦皮購物流行暨商務開發部副總監張玲蘭表示：「蝦皮購物因應『新零售、多通路』的趨勢，積極深耕的品牌合作方式。將蝦皮購物的龐大流量帶給合作品牌，協助品牌不只是在網購平台賣出商品，更是獲得大量曝光與聲量。

官方表示，透過此次合作，也強化潮流服飾品牌的產品線，提供蝦皮用戶更優質多元的品牌選擇。」蝦皮購物除獨家販售「傳說對決公仔T－白」款式外，STAYREAL也與美國知名手機支架品牌PopSockets合作，將獨創英雄Q版英雄肖像融入手機支架設計，於上市期間，凡是在蝦皮商城STAYREAL官方旗艦店消費滿$1,500（需含一件傳說對決聯名商品），隨機贈送乙個，送完為止。